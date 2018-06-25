«Prozorro.Продажі»: вивести з тіні ринок комунального майна у Тернополі

Останні кілька років спостерігається певний прогрес в держреформах. Одним з найяскравіших прикладів цього процесу є позитивні зрушення у сфері державних закупівель у системі Prozzoro. А зараз на черзі реформування процесу торгів державним та комунальним майном. Новий проект «Prozorro.Продажі» покликаний перенести позитивний досвід закупівель у сферу продажів майна. Щоправда, Тернопільська область наразі відстає у впровадженні такої прозорої системи.

Довідка: «ProZorro.Продажі» – електронна торгова система, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України та українських електронних майданчиків.

Команда реформаторів, успішно впровадивши інноваційні підходи в держзакупівельній сфері, заповзято працює над новим проектом – «ProZorro.Продажі», метою якого є впорядкування та підвищення ефективності конкурсної системи реалізації державного та комунального майна, а також запобігання корупції.

До слова, «ProZorro.Продажі» в червні минулого року було визнано кращим антикорупційним стартапом світу.

Всі аукціони в системі є абсолютно прозорими, на кожному етапі можливий громадський контроль, що збільшує довіру між учасниками, знижує можливість зловживань і дозволяє продавати швидше та за більшу ціну. Для ефективного громадського контролю було створено публічний модуль аналітики системи.

Чим «ProZorro.Продажі» відрізняється від Prozorro?

Система робить протилежне: якщо Prozorro орієнтоване на закупівлю товарів, послуг та робіт, то «ProZorro.Продажі» – на ефективний продаж активів. Тобто, на те, щоб продавати майно максимально швидко та вигідно. Мова йде в тому числі про заставне майно (побутова техніка, автомобілі, будівлі, земля), займи (пакети прав вимог по кредитах юридичних та фізичних осіб).

Ключові складові системи: бази даних, площадки, інтерфейс – аналогічні. Проте ключова процедура інша: замість аукціону закупівлі з пониженням ціни, буде аукціон по продажах з підвищенням ставок. Тобто, в «ProZorro.Продажі» покупці – фізичні та юридичні особи – будуть торгуватись за лоти, підвищуючи ціну.

Коли «ProZorro.Продажі» запрацює у Тернополі?

Тернопільська міська рада та облдержадміністрація підписали Декларацію про приєднання до Меморандуму співпраці із платформою «ProZorro.Продажі» ще минулого року. Проте, станом на сьогодні, на Тернопільщині не відбулось жодного аукціону.

Джерело: prozorro.sale

Наступним кроком для старту системи має стати прийняття міською радою нормативної бази щодо використання системи при продажі чи оренді комунального майна. А також укладання договору з майданчиком.

«Відповідно до декларації про співпрацю, для Тернопільської міської ради та ОДА одним з пріоритетів мало стати використання системи «ProZorro.Продажі» для продажу майна комунальної власності та оренди. Ми очікували, що почнемо у цьому напрямку працювати. Із містом дуже довго вели переговори по розробці проекту рішення для оренди майна комунальної власності через «ProZorro.Продажі», але проект так і залишився в кабінетах. Також наприкінці 2017 року було прийняте рішення виконкому Тернопільської міськради щодо використання системи для продажу списаного майна – умовного металобрухту чи макулатури, проте жодного аукціону в системі так і не з‘явилося. Щодо ОДА – їх роль підштовхувати та допомагати балансоутримувачам майна комунальної власності для використання системи. Нажаль, так само не маємо в системі лотів комунальної власності із Тернопільської області» – пояснює Олексій Мовчан, регіональний проектний менеджер проекту «ProZorro.Продажі».

«Ми маємо відповідні закони. Тобто система ProZorro не відповідала повністю тим законам, які регламентував порядок продажу комунального майна» – прокоментував міський голова Тернополя Сергій Надал під час засідання сесії ради.

«По продажі комунального майна – міська рада права, закон тільки вступив в дію. Але щодо оренди комунального майна, то затримка тільки в прийнятті рішення Тернопільською міською радою. Дійсно, довго напрацьовувався текст, який би був узгоджений і з Законом, і з Регламентом «ProZorro.Продажі». Проте проведення аукціонів в системі Прозоро не може суперечити Закону, бо порядок проведення конкурсу визначають самі органи місцевого самоврядування. Єдине, що потрібно, аби комунальне майно здавалось в оренду – це рішення ТМР. І таке рішення напрацьоване і узгоджене з ДП Прозоро.Продажі.»- зазначає Катерина Кондратюк, координаторка проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS), експертка Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ».

Тернопіль має всі шанси зробити процес управління комунальним майном прозорішим. Нагадаємо, що в місті, за ініціативи ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» (Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі) спільно з компанією MagneticOne була розроблена Інтерактивна карта реєстру комунального майна. Дана карта на основі відкритих даних, дозволяє будь-якому користувачу знайти інформацію про усе комунальне майно, яке перебуває у власності громади, побачити, ким орендується, яка площа приміщення і т.д. «ProZorro.Продажі» дасть змогу органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам розпоряджатись майном громади ефективніше, а продавати чи здавати в оренду – дорожче.

Окрім нерухомості, через «ProZorro.Продажі» міська влада може успішно реалізовувати майно комунальних підприємств – це автомобілі, основні засоби, металобрухт, тощо. Також можна реалізовувати права на сезонну торгівлю, МАФи, проведення ярмарок, аукціонів на зовнішню рекламу і багато іншого. Також серед можливостей для розвитку – мала приватизація.

Для Тернополя перспективним напрямком в системі «ProZorro.Продажі» може стати прозорий і відкритий продаж прав на оренду і проведення заходів. Це успішно працює у інших містах. За 2017 р. загальна вартість аукціонів з оренди та ярмарок склала 1,69 млн.грн. Зокрема, у Києві змагались за право організовувати сезонні ярмарки, продали права на це за 55 тис. грн./міс, а також здавали в оренду приміщення Першого Національного та «Укрпошти». У центрі Львова здали в оренду офісні приміщення за 108 тис. грн./міс.

Успішним кейсом співпраці органу місцевого самоврядування і системи «ProZorro.Продажі» також є Маріуполь: було підключено 24 комунальних підприємства. А КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» реалізувало металобрухту на 210, 31 тис. грн. В даному лоті було три пропозиції на торги, а стартова ціна зросла у майже 15%.

Джерело: prozorro.sale

«Як приклад дотримання меморандуму і використання системи є місто Чернівці, де мерія за ініціативи міського голови визначилась з переліком комунального майна, яке буде здаватись в оренду через систему «ProZorro.Продажі» вже за 4 місяці після підписання. Зараз вони пілотують оренду. Далі буде металобрухт, сезонна торгівля, тимчасові споруди і парковки. Кожен другий аукціон з оренди в системі відбувається зі зростанням на 70%. Громади отримують додаткові гроші+прозорість. Маріуполь продав металобрухту більше ніж на 5 млн грн за 1 рік. Середнє зростання +30%» – додає Олексій Мовчан.

Для влади є кілька переконливих аргументів використовувати систему «ProZorro.Продажі»: повна прозорість та законність, можливість згенерувати нові кошти для місцевого бюджету, ринкові умови при продажі комунального майна, підзвітність перед громадою через інструменти відкритості, а також той фактор, що комунальне майно та інші активи будуть ефективно використовуватись.

Наразі, окрім Тернопільської області, відстають у впроваджені «ProZorro.Продажі» також Закарпатська, Черкаська, Кіровоградська області та АР Крим. Найактивніше беруть участь у продажах Київська, Дніпропетровська та Одеська області.

Відповідно, дохід в цих регіонах від продажів теж найвищий. В Київській – 8 млрд. грн., Одеській – 138 млн. грн., а в Дніпропетровській – 98 млн. грн.

Що продають?

Проект почав роботу в 2016 р. із співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На меті була реалізація майна неплатоспроможних банків. Згодом ФГВФО прийняв рішення про обов’язкове використання системи для продажу всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в управлінні фонду. Пізніше було розпочато роботу другого вектора проекту – реалізації майна державних та комунальних підприємств.

«ProZorro.Продажі» ставить в рівні умови всіх учасників ринку, незалежно від того, чи це ринок банківських активів, чи ринок державного майна й т.д. Організатори торгів можуть приєднатися до системи на рівних умовах.

У таблиці наведені усі аукціони, які відбувались, включно з незавершеними, у розподілі за групами товарів. Найбільше лотів в системі – це права вимоги за кредитними договорами.

Групи товарів Кількість аукціонів Дохід Оголошена вартість Права вимоги за кредитними договорами 125,2 тис 5,67 млрд 835,86 млрд Нерухоме майно 9,63 тис 2,32 млрд 44,87 млрд Земельні ділянки 9,7 тис 161,49 млн 17,81 млрд Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування, приладдя 20,07 тис 253,63 млн 4,78 млрд Меблі, меблево-декоративні вибори, побутова техніка 3,65 тис 98,98 млн 3,56 млрд Гірнича продукція, неблагородні товари та супутня продукція 366 216,77 млн 398,97 млн Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього 1,78 тис 109,18 млн 621,37 млн Цілісний майновий комплекс або майновий комплекс – комплекс активів підприємств 186 104,33 млн 3,81 млрд Промислова техніка 325 84,65 млн 1,45 млрд

Розподіл показників за групами товарів (дані станом на 27.05.2018)

Зазначимо, що не всі аукціони в системі є успішними, завершених аукціонів в системі наразі близько 6 тисяч, а дохід від них становить близько 8 млрд. грн.

Кількість завершених аукціонів станом на 27.05.2018. Дані: модуль аналітики системи «ProZorro.Продажі»

Проте динаміка успішних торгів помітно зростає.

Дані: модуль аналітики системи «ProZorro.Продажі»

Держава тривалий час та за стійкими схемами розграбовувалась чиновниками та політиками, головним джерелом збагачення яких завжди були, як сфера державних закупівель, так і збитковий розпродаж активів держави (від ресурсів до нерухомого майна). В такій ситуації лише електронні торги, за рахунок своєї прозорості, доступності та неможливості впливу людського фактора, зможуть забезпечити ефективність діяльності органів влади та державних підприємств.

Тому все буде ProZorro!

Авторка: Юлія Ковальчук, аналітик Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ»