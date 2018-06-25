«Prozorro.Продажі»: вивести з тіні ринок комунального майна у Тернополі
Останні кілька років спостерігається певний прогрес в держреформах. Одним з найяскравіших прикладів цього процесу є позитивні зрушення у сфері державних закупівель у системі Prozzoro. А зараз на черзі реформування процесу торгів державним та комунальним майном. Новий проект «Prozorro.Продажі» покликаний перенести позитивний досвід закупівель у сферу продажів майна. Щоправда, Тернопільська область наразі відстає у впровадженні такої прозорої системи.
Довідка: «ProZorro.Продажі» – електронна торгова система, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України та українських електронних майданчиків.
Команда реформаторів, успішно впровадивши інноваційні підходи в держзакупівельній сфері, заповзято працює над новим проектом – «ProZorro.Продажі», метою якого є впорядкування та підвищення ефективності конкурсної системи реалізації державного та комунального майна, а також запобігання корупції.
До слова, «ProZorro.Продажі» в червні минулого року було визнано кращим антикорупційним стартапом світу.
Всі аукціони в системі є абсолютно прозорими, на кожному етапі можливий громадський контроль, що збільшує довіру між учасниками, знижує можливість зловживань і дозволяє продавати швидше та за більшу ціну. Для ефективного громадського контролю було створено публічний модуль аналітики системи.
Чим «ProZorro.Продажі» відрізняється від Prozorro?
Система робить протилежне: якщо Prozorro орієнтоване на закупівлю товарів, послуг та робіт, то «ProZorro.Продажі» – на ефективний продаж активів. Тобто, на те, щоб продавати майно максимально швидко та вигідно. Мова йде в тому числі про заставне майно (побутова техніка, автомобілі, будівлі, земля), займи (пакети прав вимог по кредитах юридичних та фізичних осіб).
Ключові складові системи: бази даних, площадки, інтерфейс – аналогічні. Проте ключова процедура інша: замість аукціону закупівлі з пониженням ціни, буде аукціон по продажах з підвищенням ставок. Тобто, в «ProZorro.Продажі» покупці – фізичні та юридичні особи – будуть торгуватись за лоти, підвищуючи ціну.
Коли «ProZorro.Продажі» запрацює у Тернополі?
Тернопільська міська рада та облдержадміністрація підписали Декларацію про приєднання до Меморандуму співпраці із платформою «ProZorro.Продажі» ще минулого року. Проте, станом на сьогодні, на Тернопільщині не відбулось жодного аукціону.
Джерело: prozorro.sale
Наступним кроком для старту системи має стати прийняття міською радою нормативної бази щодо використання системи при продажі чи оренді комунального майна. А також укладання договору з майданчиком.
«Відповідно до декларації про співпрацю, для Тернопільської міської ради та ОДА одним з пріоритетів мало стати використання системи «ProZorro.Продажі» для продажу майна комунальної власності та оренди. Ми очікували, що почнемо у цьому напрямку працювати. Із містом дуже довго вели переговори по розробці проекту рішення для оренди майна комунальної власності через «ProZorro.Продажі», але проект так і залишився в кабінетах. Також наприкінці 2017 року було прийняте рішення виконкому Тернопільської міськради щодо використання системи для продажу списаного майна – умовного металобрухту чи макулатури, проте жодного аукціону в системі так і не з‘явилося. Щодо ОДА – їх роль підштовхувати та допомагати балансоутримувачам майна комунальної власності для використання системи. Нажаль, так само не маємо в системі лотів комунальної власності із Тернопільської області» – пояснює Олексій Мовчан, регіональний проектний менеджер проекту «ProZorro.Продажі».
«Ми маємо відповідні закони. Тобто система ProZorro не відповідала повністю тим законам, які регламентував порядок продажу комунального майна» – прокоментував міський голова Тернополя Сергій Надал під час засідання сесії ради.
«По продажі комунального майна – міська рада права, закон тільки вступив в дію. Але щодо оренди комунального майна, то затримка тільки в прийнятті рішення Тернопільською міською радою. Дійсно, довго напрацьовувався текст, який би був узгоджений і з Законом, і з Регламентом «ProZorro.Продажі». Проте проведення аукціонів в системі Прозоро не може суперечити Закону, бо порядок проведення конкурсу визначають самі органи місцевого самоврядування. Єдине, що потрібно, аби комунальне майно здавалось в оренду – це рішення ТМР. І таке рішення напрацьоване і узгоджене з ДП Прозоро.Продажі.»- зазначає Катерина Кондратюк, координаторка проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS), експертка Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ».
Тернопіль має всі шанси зробити процес управління комунальним майном прозорішим. Нагадаємо, що в місті, за ініціативи ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» (Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі) спільно з компанією MagneticOne була розроблена Інтерактивна карта реєстру комунального майна. Дана карта на основі відкритих даних, дозволяє будь-якому користувачу знайти інформацію про усе комунальне майно, яке перебуває у власності громади, побачити, ким орендується, яка площа приміщення і т.д. «ProZorro.Продажі» дасть змогу органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам розпоряджатись майном громади ефективніше, а продавати чи здавати в оренду – дорожче.
Окрім нерухомості, через «ProZorro.Продажі» міська влада може успішно реалізовувати майно комунальних підприємств – це автомобілі, основні засоби, металобрухт, тощо. Також можна реалізовувати права на сезонну торгівлю, МАФи, проведення ярмарок, аукціонів на зовнішню рекламу і багато іншого. Також серед можливостей для розвитку – мала приватизація.
Для Тернополя перспективним напрямком в системі «ProZorro.Продажі» може стати прозорий і відкритий продаж прав на оренду і проведення заходів. Це успішно працює у інших містах. За 2017 р. загальна вартість аукціонів з оренди та ярмарок склала 1,69 млн.грн. Зокрема, у Києві змагались за право організовувати сезонні ярмарки, продали права на це за 55 тис. грн./міс, а також здавали в оренду приміщення Першого Національного та «Укрпошти». У центрі Львова здали в оренду офісні приміщення за 108 тис. грн./міс.
Успішним кейсом співпраці органу місцевого самоврядування і системи «ProZorro.Продажі» також є Маріуполь: було підключено 24 комунальних підприємства. А КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» реалізувало металобрухту на 210, 31 тис. грн. В даному лоті було три пропозиції на торги, а стартова ціна зросла у майже 15%.
Джерело: prozorro.sale
«Як приклад дотримання меморандуму і використання системи є місто Чернівці, де мерія за ініціативи міського голови визначилась з переліком комунального майна, яке буде здаватись в оренду через систему «ProZorro.Продажі» вже за 4 місяці після підписання. Зараз вони пілотують оренду. Далі буде металобрухт, сезонна торгівля, тимчасові споруди і парковки. Кожен другий аукціон з оренди в системі відбувається зі зростанням на 70%. Громади отримують додаткові гроші+прозорість. Маріуполь продав металобрухту більше ніж на 5 млн грн за 1 рік. Середнє зростання +30%» – додає Олексій Мовчан.
Для влади є кілька переконливих аргументів використовувати систему «ProZorro.Продажі»: повна прозорість та законність, можливість згенерувати нові кошти для місцевого бюджету, ринкові умови при продажі комунального майна, підзвітність перед громадою через інструменти відкритості, а також той фактор, що комунальне майно та інші активи будуть ефективно використовуватись.
Наразі, окрім Тернопільської області, відстають у впроваджені «ProZorro.Продажі» також Закарпатська, Черкаська, Кіровоградська області та АР Крим. Найактивніше беруть участь у продажах Київська, Дніпропетровська та Одеська області.
Відповідно, дохід в цих регіонах від продажів теж найвищий. В Київській – 8 млрд. грн., Одеській – 138 млн. грн., а в Дніпропетровській – 98 млн. грн.
Що продають?
Проект почав роботу в 2016 р. із співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На меті була реалізація майна неплатоспроможних банків. Згодом ФГВФО прийняв рішення про обов’язкове використання системи для продажу всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в управлінні фонду. Пізніше було розпочато роботу другого вектора проекту – реалізації майна державних та комунальних підприємств.
«ProZorro.Продажі» ставить в рівні умови всіх учасників ринку, незалежно від того, чи це ринок банківських активів, чи ринок державного майна й т.д. Організатори торгів можуть приєднатися до системи на рівних умовах.
У таблиці наведені усі аукціони, які відбувались, включно з незавершеними, у розподілі за групами товарів. Найбільше лотів в системі – це права вимоги за кредитними договорами.
|Групи товарів
|Кількість аукціонів
|Дохід
|Оголошена вартість
|Права вимоги за кредитними договорами
|125,2 тис
|5,67 млрд
|835,86 млрд
|Нерухоме майно
|9,63 тис
|2,32 млрд
|44,87 млрд
|Земельні ділянки
|9,7 тис
|161,49 млн
|17,81 млрд
|Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування, приладдя
|20,07 тис
|253,63 млн
|4,78 млрд
|Меблі, меблево-декоративні вибори, побутова техніка
|3,65 тис
|98,98 млн
|3,56 млрд
|Гірнича продукція, неблагородні товари та супутня продукція
|366
|216,77 млн
|398,97 млн
|Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього
|1,78 тис
|109,18 млн
|621,37 млн
|Цілісний майновий комплекс або майновий комплекс – комплекс активів підприємств
|186
|104,33 млн
|3,81 млрд
|Промислова техніка
|325
|84,65 млн
|1,45 млрд
Розподіл показників за групами товарів (дані станом на 27.05.2018)
Зазначимо, що не всі аукціони в системі є успішними, завершених аукціонів в системі наразі близько 6 тисяч, а дохід від них становить близько 8 млрд. грн.
Кількість завершених аукціонів станом на 27.05.2018. Дані: модуль аналітики системи «ProZorro.Продажі»
Проте динаміка успішних торгів помітно зростає.
Дані: модуль аналітики системи «ProZorro.Продажі»
Держава тривалий час та за стійкими схемами розграбовувалась чиновниками та політиками, головним джерелом збагачення яких завжди були, як сфера державних закупівель, так і збитковий розпродаж активів держави (від ресурсів до нерухомого майна). В такій ситуації лише електронні торги, за рахунок своєї прозорості, доступності та неможливості впливу людського фактора, зможуть забезпечити ефективність діяльності органів влади та державних підприємств.
Тому все буде ProZorro!
Авторка: Юлія Ковальчук, аналітик Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ»