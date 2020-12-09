12:31 | 9.12.2020
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Присяжний суду з Тернопільщини сплатить штраф через несвоєчасне подання е-декларації

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Присяжний суду сплатить штраф через несвоєчасне подання е-декларації

Присяжного одного з судів Тернопільської області визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за погодженням з Тернопільською обласною прокуратурою, складено та скеровано до суду протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, стосовно присяжного суду. Встановлено, що вказана особа, розпочавши виконання повноважень у районному суді з розгляду цивільних справ, несвоєчасно подала е-декларацію за 2019 рік.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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