Присяжний суду з Тернопільщини сплатить штраф через несвоєчасне подання е-декларації

Присяжний суду сплатить штраф через несвоєчасне подання е-декларації

Присяжного одного з судів Тернопільської області визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за погодженням з Тернопільською обласною прокуратурою, складено та скеровано до суду протокол про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, стосовно присяжного суду. Встановлено, що вказана особа, розпочавши виконання повноважень у районному суді з розгляду цивільних справ, несвоєчасно подала е-декларацію за 2019 рік.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури