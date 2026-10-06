Пункти незламності на Тернопільщині: коли їх розгортатимуть і що там буде

На Тернопільщині готуються до можливого розгортання пунктів незламності у разі тривалого відключення електроенергії та погіршення погодних умов.

Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» розповів начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Пункти незламності мають стати місцями, де люди зможуть зігрітися, отримати необхідну допомогу та зарядити мобільні телефони у разі тривалого знеструмлення.

За словами Пастуха, потреба в їхній роботі особливо актуальна у випадку серйозного погіршення ситуації з електропостачанням та настання холодів.

Для роботи пунктів передбачають необхідні ресурси, зокрема генератори та паливо.

Інформацію про місця розташування пунктів незламності мають оприлюднювати на ресурсах обласної військової адміністрації, у застосунку «Дія» та через територіальні громади.

Як зазначив начальник ОВА, для цього можуть використовувати приміщення шкіл, медичних закладів та органів місцевого самоврядування.

Під час підготовки до зими область також враховує сценарій повного блекауту. У такому разі важливо забезпечити не лише тепло, а й роботу водопостачання, каналізації, зв’язку та критичної інфраструктури.