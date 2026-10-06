Громади Тернопільщини отримали до своїх бюджетів понад 8,7 млрд грн податкових надходжень

За дев’ять місяців цього року місцеві бюджети громад області поповнилися на 8 млрд 719,9 млн грн гривень податків і зборів. Ця сума більш як на 1,5 млрд грн перевищує надходження січня-вересня минулого року. Приріст надходжень склав 22%.

Традиційно найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого у січні-вересні цього року надійшло понад 6 млрд гривень. Єдиного податку малий бізнес області сплатив понад 1,2 млрд гривень. У трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів громад 724,4 млн гривень.

Завдяки відповідальним платникам, які працюють прозоро, офіційно працевлаштовують працівників і виконують свої податкові зобов’язання, місцеві бюджети отримують ресурси на підтримку освіти, медицини, соціальної сфери та інфраструктури.

Податкова служба області вдячна всім платникам за сумлінність та партнерську позицію, адже надійна та своєчасна сплата податків – основа стабільного функціонування громад.