Без GPS і зв’язку: у печері Кришталева провели змагання зі спелеоорієнтування

4 жовтня у печері Кришталева в селі Кривче Чортківського району відбулися Відкриті змагання зі спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті Володимира Олександровича Радзієвського».

Участь у змаганнях взяли здобувачі освіти позашкільних та загальноосвітніх закладів, повідомляють на сторінці ТОКЦ туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій.

Спелеоорієнтування поєднує спортивне орієнтування, спелеологію та подолання природних перешкод під землею. Учасники змагалися без GPS та зв’язку, орієнтуючись за спелеокартами й компасом. Дистанцію долали в умовах темряви, високої вологості та слизького підземного рельєфу.

У старшій віковій групі перемогли Максим Якубович та Наталія Мацелюх із Центру позашкільної освіти Великобірківської селищної ради. Друге місце посіли Михайло Вдовін та Аліна Пащин, третє — Вікторія Гапонюк та Софія Галапуп.

Серед молодшої вікової групи перше місце вибороли Павло Пастух та Роман Яцевич із Мишковицького ліцею. Друге — Софія Адаменко та Анастасія Бойко, третє — Юрій Демидась та Ярина Качковська.

Безпеку учасників забезпечували представники гірського пошуково-рятувального підрозділу АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області.