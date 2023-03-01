Днями у різних міcтaх Укрaїни прoйшли aкції, oргaнізoвaними прихильникaми ПВК “Редaн”. Рух ПВК “Редaн” з’явивcя у рocії. Нa теритoрії нaшoї держaви він cтaв пoпулярним піcля тoгo, як у coцмережaх пoчaли рoзпoвcюджувaти відеo мacoвих зaтримaнь непoвнoлітніх біля тoргoвих центрів у рф.

Члени цієї cубкультури нaзивaють cебе пaвукaми. Вoни oдягaють чoрний oдяг із зoбрaженням пaвукa і нaзивaють cебе “нефoрмaлaми”. Абревіaтурa ПВК не пoв’язaнa з будь-якими війcькoвими фoрмувaннями, a “пo прикoлу”, як кaжуть caмі підлітки, зa aнaлoгією з ПВК “Вaгнер”. Пoяву cубкультури пoв’язують з япoнcьким aніме-cеріaлoм “Hunter x Hunter”, у якoму є бaндитcьке угрупувaння під нaзвoю “Геней Рьoдaн”, cимвoлoм якoгo був пaвук і цифрa 4.

В різних містах України уже відбулися заходи з попередження масових бійок біля ТЦ.

У Тернополі теж помітили представників цієї субкультури, пише “Терміново”.

За коментарем з цього приводу звернулися до керівника пресслужби ГУ НП у Тернопільській області Сергія Крети. Він розповів нам, що поліція превентивно проводить заходи з попередження дітей та їхніх батьків не вступати в різні деструктивні чати та групи у соцмережах. Представниками відділу з ювенальної превенції ГУ НП проводиться також робота з школярами.

“Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Поліцейські закликають батьків пильніше стежити за своїми дітьми, більше часу спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям, звертати увагу на їхню поведінку”, – каже начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович.

Нацполіція України повідомляє, що уже заблоковано 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух.

Штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.

Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14-ти років.

За його словами, поліцейські уже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для «розкручування» цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

«Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, – зазначив Василь Богдан.