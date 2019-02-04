Тернопіль вийде на акцію “Знімай хутро назавжди”

Тернопіль вийде на Всеукраїнську акцію Антихутряна акція “Знімай хутро назавжди” у Тернополі! 💖

Акція пройде у неділю, 24 лютого о 12:00 у Тернополі та в інших містах України з інформаційною метою. Організатори запрошують вийти на Театральний майдан із закликом до перехожих відмовитися від кривавого матеріалу з етичних міркувань та з міркувань захисту довкілля, адже Світовий Банк відносить індустрію виробництва хутра до п’ятірки найгірших з точки зору забруднення навколишнього середовища токсичними важкими металами! ☠️

Нагадаємо, що у Європі триває процес законодавчої заборони хутряних ферм, і все більше світових брендів відмовляється від використання натурального хутра у виробництві свого одягу, серед них Gucci, Michael Kors, ZARA, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein та багато інших.

В Україні також триває боротьба за гуманність та відмову від натурального хутра. Організаторам вдалося долучити до світового проекту Fur Free Retailer 17 українських дизайнерів: від Andre Tan до Elena Reva, від LAKE до BEVZA. 💪

Втім попит породжує пропозицію, тому важлива відмова від кривавого матеріалу кожної окремої людини.

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