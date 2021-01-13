П’ять років за ґратами проведе тернополянин за серійні крадіжки

Позбавлення волі терміном на п’ять років – такий вирок Тернопільський міськрайонний суд виніс жителю обласного центру. Чоловік – серійний крадій. Він впродовж тривалого часу брав усе, що потрапляло під руку. Жертвами злодія ставали як перехожі, так і власники магазинів.

Крав усе: телефони, сумки, гаманці, продукти харчування та алкоголь, парфумерію та інші речі. Довели причетність оперативники і до кількох грабунків, вчинених на території Тернополя.

Суми збитків різні. Жертви описали злодія. Кілька разів він потрапляв в поле зору камер спостережень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного, а також його місце перебування. Це – безробітний мешканець Тернополя, 1983 року народження. Чоловік уже відбував покарання за майнові злочини.

Цього разу оперативники довели причетність тернополянина до більш як тридцяти фактів протизаконної діяльності. Крадене продавав, а гроші витрачав на власні потреби.