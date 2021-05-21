Пильнували біля дитячих садочків: у Тернополі затримали злочинців з Донецька

У Тернополі затримали двох злочинців з Донецької області.

Чоловіки приїхали в Тернопіль на автомобілі “Део Ланос” з донецькими номерними знаками.

У поліції міста звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що коли забирав дитину з садочка, то з його закритої машини зникли 250 американських доларів.

У ході слідчо-розшукових заходів стало відомо, що зловмисники просканувати сигналізацію автівки, відкрили машину, викрали гроші.

Наступного дня, чорний “Ланос” з донецькмии номерами чатував уже біля іншого садочка на Новому світі у Тернополі.

Під час вчинення чергової крадіжки оперативники затримали двох зловмисників – ними виявилися жителі міста Єнакієве, Донецької області 1992 та 1993 років народження.

Сьогодні вирішується питання про обрання чоловікам міри запобіжного заходу.