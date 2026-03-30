Пряме сполучення без пересадок: повертається маршрут Фащівка-Тернопіль через Підволочиськ. Розклад

З 31 березня 2026 року мешканці громади знову зможуть користуватися прямим автобусним сполученням між Фащівкою, Підволочиськом та Тернополем. Про це повідомили у Підволочиській селищній раді.

Йдеться про маршрут Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль та у зворотному напрямку. Автобуси курсуватимуть регулярно, виконуючи три рейси на день.

Головною перевагою відновленого маршруту є пряме сполучення без пересадок, що значно спростить доїзд для жителів населених пунктів громади до обласного центру та назад.

У селищній раді зазначають, що відновлення перевезень покликане покращити транспортну доступність та забезпечити зручне сполучення для пасажирів.

За додатковою інформацією щодо графіка руху можна звертатися за телефоном: 096-344-84-24.