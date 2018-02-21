Тернопільський учень став першим на олімпіаді серед 165 дітей з усієї України!

Третя вітчизняна інтернет-олімпіада з лінгвістики відбулася з 9:00 27 січня до 24:00 29 січня 2018 року.

Змагання складалося з єдиного туру, що передбачав індивідуальну роботу учасників. Розпочати виконання можна було у будь-який момент зазначеного періоду часу; здати відповіді — не пізніше, ніж через 4 години після початку роботи (і щонайпізніше о 24:00 29 січня). Олімпіада відбувалася у двох заліках — окремо для учнів старших класів (11, 10 і 9-й) та для учнів молодших класів, — але текст завдань для двох заліків спільний.

Участь в олімпіаді була відкритою, добровільною та безкоштовною для школярів з України та зарубіжжя. Спеціальних знань для участі й успішного виступу на змаганні мати не потрібно. Текст олімпіади запропоновано українською та російською мовою на вибір учасників.

В олімпіаді взяли участь біля 400 учнів з усієї України, а також двоє іноземців. У молодшій віковій групі серед 165 учасників, учень 6-г класу Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука” Грицина Ярослав посів перше місце, – повідомляють у навчальному закладі.