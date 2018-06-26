Через психологічне насильство тернопільський суд відібрав у батька сина

Апеляційний суд Тернопільської області залишив без змін рішення Гусятинського районного суду від 12 вересня 2017 року за позовом органу опіки та піклування Гусятинської районної державної адміністрації (РДА) в інтересах малолітнього Василя Н. до його батька Івана Н. про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

Як встановлено судом , 9 грудня 2016 року до служби у справах дітей Гусятинської РДА звернувся 12-річний Василь Н. і розповів, що напередодні ввечері його батько, Іван Н., накричав на нього, обізвав нецензурними словами та погрожував. Внаслідок цього у хлопці стався психологічний стрес, і він втік до старшої сестри та категорично відмовився повертатись додому.

Зважаючи на те, що раніше вже було зафіксовано випадки неналежного виконання батьком своїх обов’язків, а рекомендації та застороги працівників служби у справах дітей він проігнорував і ставлення до дитини не змінив, голова Гусятинської РДА, керуючись ч.2 ст. 170 Сімейного кодексу України, видав розпорядження №866 “Про негайне відібрання Василя Н.”, на підставі якого представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді негайно відібрали в Івана Н. малолітнього сина та влаштували у сім’ю його колишньої співмешканки – Ірини С., котра фактично замінила хлопчику померлу матір та виховувала його з 2-річного віку.

Також судом враховано висновок психолога, що повернення дитини до батька несе загрозу безпеці і здоров’ю малолітнього. Водночас якщо дитину відібрати від батька без позбавлення останнього батьківських прав, це дасть змогу влаштувати дитину в інше середовище з метою подолання ним наслідків психологічного насильства.

Разом із тим, у висновку органу опіки зазначено, що у подальшому за умови повного виправлення негативного ставлення Івана Н. до сина та відсутності ризику повторного вчинення психологічного насильства буде розглядатись можливість повернення малолітнього сина до батька.

Малолітній Василь Н. у суді першої та апеляційної інстанцій підтвердив про вчинення батьком психологічного насильства щодо нього та зазначив, що на даний час не бажає повертатись до батька, хоча не заперечує можливості спілкуватись з ним.

За таких обставин, колегія суддів прийшла до висновку, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим і підстав для його скасування немає.

Верховний Суд України погодився з позицією суду апеляційної інстанції та залишив рішення без змін.