Результати першої у новому році сесії Тернопільської міської ради

Лютнева сесія Тернопільської міськради визначила, чому один із проектів громадського бюджету реалізували не повністю, встановила податковий збір для туристів, а також затвердила новий Бюджетний регламент. Крім цього, депутати активно підтримують втілення концепції електронного урядування та придбання «Тернопільелектротрансом» автобусів. Про це та інше у статті.

У п’ятницю, 22 лютого відбулась перша у цьому році сесія Тернопільської міської ради. Під час засідання, окрім земельних питань депутати заслухали звіти керівників про виконання Програми економічного та соціального розвитку, бюджету міста за минулий рік, внесли зміни та доповнення до ряду рішень у зв’язку із утворенням Тернопільської ОТГ. Багато питань були внесені до порядку денного «з голосу».

Проблеми, що хвилюють депутатів

Депутатськими запитами, які позитивно підтримала сесія були:

— пропозиція вивчити можливість надання свідоцтва про смерть та інших дозвільних матеріалів на поховання через центр надання адміністративних послуг, оскільки «бігання» по різних інстанціях є дуже проблемних для людей, що втратили рідних (депутат Поврозник П. І.);

— встановлення сміттєвих баків навколо Тернопільського озера у районі села Кутківці (депутат Генсерук В.А).;

— ініціювати створення гуртків у середніх та художніх школах, де це можливо (депутат Шкула А. П.);

— внести на баланс однієї із комунальних установ спортивний майданчик, який розташований в районі вулиць Курбаса,Морозенка через скарги мешканців на постійне забруднення його сміттям та неналежним утримання (особи, яка б відповідала за майданчик немає) та додати його у маршрут патрульної поліції для забезпечення порядку на території (депутат Ібрагімов М. Р.);

— врегулювання руху транспорту по парковій зоні з вулиці Чубинського до тенісного корту у Парку Національного Відродження. Оскільки рух по пішохідних доріжках автотранспорту неприпустимий, то потрібно розділити її на велопішохідну та автотранспортну (депутат Зелінка Н. І.).

Підсумки Громадського бюджету 2018, вшанування пам’яті Героя та плани на 2019 рік

Підводячи підсумки реалізації проектів-переможців Громадського бюджету минулого року, було визначено, що «до реалізації в 2018 році відібрано 18 проектів на загальну суму 9 400 000,0 грн., з яких: 7 великих та 11 малих. Станом на 01.01.2019 року повністю реалізовано 17 проектів на суму 8 251 511,99 грн., з них 6 великих та 11 малих. На запитання депутатів, який із проектів і чому не вдалось реалізувати, начальниця Управління економіки, промисловості та праці, Тетяна Корчак відповіла: «Повністю не вдалось реалізувати проект із встановлення пам’ятника вчителю. Затягнувся процес погодження макету пам’ятника».

Новим для Тернополя стало рішення ввести туристичний збір— місцевий податковий збір, кошти від якого зараховуються до міського бюджету. Згідно з рішенням, ставка збору за добу становить від 0,15% до 0,25% від мінімальної зарплати для внутрішнього туризму та від 0,3 до 0,5% за добу для зовнішнього туризму (іноземців).

Вшановуючи пам’ять героя Віктора Гурняка, який загинув 19 жовтня 2014 року на Луганщині у ході російсько-української війни, міськрада вирішила присвоїти скверу між вулицями Медова та Танцорова назву «Сквер волонтерів пам’яті Віктора Гурняка».

Також міська рада внесла зміни до рішення «Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік», затвердила договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік в освітній галузі, надала у безоплатне користування комунальне майно для організації харчування школярів, продовжила користування майном Молодіжному центру.

З метою вирішення транспортної проблеми у місті, депутати підтримали рішення «Про придбання транспорту», згідно якого КП «Тернопільелектротранс» отримало дозвіл на проведення відкритих торгів щодо закупівлі 100 б/в автобусів із розтермінуванням у 60 календарних місяців. Для забезпечення виконання доручення, КП дозволено передати у заставу цілісний майновий комплекс, який перебуває у його віданні.

Е-урядування та новий Бюджетний регламент

Цікавим на сесії був виступ керівниці Відділу зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації, Мар’яни Зварич про затвердження Концепції розвитку е-урядування Тернопільської міської територіальної громади на 2019 – 2020 роки. У доповіді вона підкреслила важливість впровадження електронних сервісів та е-урядування для покращення надання послуг громадянам. Основними напрямами для реалізації концепції визначено оновлення системи електронного документообігу, проведення онлайн-консультацій для громадян, удосконалення сайту Тернопільської міської ради та інше. Передбачається, що кожний житель тернопільської громади матиме свій персональний кабінет. Із другого кварталу 2019 року у соціальній сфері планується ввести електронну медичну картку пацієнта, здійснити запис у дитячий садочок, гурток та школу через «Персональний кабінет жителя», інформувати про вакансії на єдиній платформі та удосконалити вже існуючі електронні сесії.

Опісля прийняття Положення про бюджетні слухання у наприкінці 2018 року та їх проведення, зросла необхідність в удосконаленні діючого Бюджетного регламенту та внесенні ряду змін. Таким чином, згідно нових змін Бюджетного регламенту до розгляду проекту бюджету та надання рекомендацій буде залучатися експертна рада, яка матиме ряд повноважень робочої групи з питань бюджету.

Змінилась етапність проведення громадських слухань та обговорень проекту соціально-економічного розвитку громади. Якщо раніше вони проходили на підготовчому етапі бюджетного процесу і в основному представляли побажання громадян, щодо покращення благоустрою та соціального добробуту, то тепер слухання проводитимуть стосовно вже підготованого проекту бюджету і стосуватимуться доцільності тих чи інших витрат міста.

Суттєву поправку до Бюджетного регламенту вніс депутат міської ради Зелінка Н.В. Так, за поданням депутата, громадські (бюджетні слухання) проводитимуться не раніше 10-денного терміну з дня оприлюднення проекту рішення про Бюджет та додатків до нього. На сесії депутат ініціював внести поправку у регламент, а саме уточнити, що громадські слухання з обговорень проекту і бюджетні це ті самі слухання. Отже, тепер громадськість, як мінімум у 10-денний термін може ознайомитись із бюджетом міста на наступний рік та брати участь в обговоренні бюджету згідно із Положенням про бюджетні слухання.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).

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