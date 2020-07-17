Рідкісні, цінні рослини виявили на болотному масиві в Тернопільській області

Наукові працівники Кременецького ботанічного саду – завідувач відділу фітосозології Онук Ліана Леонідівна та науковий співробітник відділу квітково-декоративних рослин Берідзе Ольга Іванівна – обстежили болотний масив у селі Білокриниця Кременецького району. Це стало можливим завдяки сприянню жителів села Наталії Чугалінської та Марії Радкевич.



Даний болотний масив із цінним рослинним покривом і флористичним складом належить до карбонатного типу боліт, які є унікальними та мають обмежене поширення в Україні.

На болоті виявлено зростання рідкісних видів: сашника іржавого, коручки болотної, верби розмаринолистої, верби чорничної, пальчатокорінника та низки інших цінних рослин.



Угрупування з домінуванням сашника належить до рідкісного типу рослинності й занесена до Зеленої книги України.

Варто зазначити, що охорона та збереження боліт сприяють поліпшенню екологічного стану прилеглих територій, стабільності рівня грунтових вод. Простими словами кажучи, підтримка рівня води в криницях, зменшення загрози паводкових вод, накопичення та збереження прісної води, збільшення біорізноманіття. Вони утримують вуглецеві гази та сприяють зменшенню парникового ефекту, запобігають загрозі пізніх заморозків.

За даними обстежень заплановано підготувати наукове обгрунтування щодо створення нової заповідної ділянки.