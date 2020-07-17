Как выгодно осуществить обмен Payeer

Payeer – популярная международная платежная система, клиентами которой являются люди по всему миру. Такое распространение объясняется следующими ее преимуществами:

особенности международных переводов – их можно осуществлять без комиссий. Получить денежные средства можно и без личного аккаунта: система в автоматическом режиме создает личный кабинет получателю, где он может выбрать наилучший способ вывода;

открывается доступ к осуществлению массовых выплат через API;

можно подключить систему для приема платежей на собственном сайте;

возможность получить пластиковую карту, которая связана личным аккаунтом – она позволяет снять деньги с банкомата, оплачивать покупки в магазинах, а также делать заказы в онлайн-магазинах.

Все функции становятся доступными после короткой регистрации. Но главное достоинство платежной системы – возможность совершать быстрый обмен активов Payeer с иными сервисами.

Обмен на официальном сайте

Пайер позволяет выводить на:

электронные кошельки – при внутренних операциях комиссия составляет 0,95%, а при внешних на QIWI, Яндекс.Деньги, ADVCASH – 2,9-3,9%;

криптовалютные счета Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple, Dash – в зависимости от нужной криптовалюты, дополнительно понадобится заплатить фиксированную сумму;

банковские карты Visa, MasterCard, МИР – размер комиссии 3,9%, но поступления средств придется ждать до 7 рабочих дней;

мобильные счета Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 – за отправку денег на телефон комиссия равна 2%;

на фирменную пластиковую карту.

Чтобы обменять Payeer на официальном ресурсе, необходимо после авторизации перейти в раздел «Вывести средства», выбрать нужный способ, заполнить появившуюся форму требуемыми данными и отправить ее. Там же можно детальнее ознакомиться с лимитами для каждого метода и точными размерами комиссионных сборов.

Электронные обменники Payeer

Если нужной платежной системы нет в списке доступных, или не устраивают предлагаемые условия перевода, или по какой-либо другой причине не удается перевести деньги, можно использовать сторонний обменник Payeer. Специализированный ресурс www.bestchange.ru осуществляет постоянный мониторинг известных обменных сайтов, предлагая самые надежные из них. Каждый проходит проверку перед добавлением, и даже уже оказавшись в списке, продолжает находиться под наблюдением за надлежащим исполнением обязательств.

Кроме этого, здесь предлагаются различные полезные функции, которые помогут лучше рассчитать варианты обмена и подобрать наиболее выгодный. А именно, пользователь может применить калькулятор, просмотреть подробную статистику, оценить возможности двойного обмена (через транзитную валюту).

Чтобы совершить обмен Payeer, нужно изучить представленный перечень и сделать выбор на основе следующих сведений:

актуальный курс;

объем валютного резерва;

минимально и максимально возможная сумма перевода;

отзывы клиентов;

текущий статус обменника;

режим обработки заявки;

наличие комиссий и ее размеры и т.д.

При нажатии на строку с понравившимся вариантом автоматически осуществится переход на обменный сайт, где нужно заполнить заявку с указанием желаемой суммы обмена и данных электронных кошельков. В этом и заключается вся процедура, поэтому займет всего несколько минут.

Таким образом, полностью бесплатные способы обмена Payeer на Perfect Money или по другим направлениям отсутствуют, но вполне реально подобрать тот, что позволит выполнить операцию с наибольшей для себя выгодой.