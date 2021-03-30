Робили по сто “закладок” на день: у Тернополі судитимуть наркоторгівців

Справу організованої злочинної групи, яка у Тернополі розповсюджувала наркотики, слідчі скерували до суду під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Семеро осіб впродовж тривалого часу займалися купівлею, перевезенням, зберіганням та розповсюдженням особливо небезпечних наркотичних речовин.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю документували діяльність інтернет-магазину більше року. Організатори – двоє мешканців Тернополя.

Вони на початку 2019 року відкрили інтернет-магазин у месенджері «Telegram» з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів – канабісу (марихуани) під назвою «MUTKAR SHOP». Чоловіки закуповували заборонені речовини, фасували та закладали їх для реалізації. Товар отримували з різних куточків України.

Коли бізнес “став стабільним”, чоловіки знайшли двох неповнолітніх помічників-спільників. Їм провели детальні інструктажі по роботі. Кожен виконавець виконував чітко поставленні завдання. Організатор усе контролював і вимагав від підлеглих детальні звіти про виконану роботу, – розповідає начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида.

Хлопцям за розміщення товару організатори платили по 100 гривень за закладку. Проте один із юнаків з часом відмовився займатися незаконним бізнесом.

Гроші отримували на електронні гаманці. Як тільки оплата надходила, вони відправляли клієнту текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів.

З часом на власників інтернет-каналу працювало уже четверо закладчиків. Кожен обслуговував свій мікрорайон. Найняли оператора, який в переписках вирішував будь-які проблеми та координував роботу між закладчиками, а також людину, яка отримувала на своє ім’я товар, фасувала його та передавала кур’єрам.

В день хлопці розвозили від 50 до 100 закладок. В місяць такий бізнес приносив “чистими” 250-300 тисяч гривень прибутку.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці здійснили 15 закупок, задокументували сто епізодів та провели одночасно чотирнадцять обшуків під час яких вилучили понад півкілограма наркотичної речовини на суму більш як 200 тисяч гривень.

За протиправні дії усі учасники злочинної групи постануть перед судом згідно семи статей кримінального кодексу України: ч.2 ст.306 ККУ; ч.2 ст.307 ККУ; ч.3 ст.307 ККУ; ч.2 ст.315 ККУ; ч.2 ст.317 ККУ; ч.2 ст.304 ККУ; ч.2 ст.209 ККУ.