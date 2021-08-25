Родині загиблого військового Володимира Питака вручили сертифікат на квартиру

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України 33 сім‘ї загиблих воїнів АТО по усій країні отримали сертифікати на житло відповідно до розпорядження Володимира Зеленського.

Від імені Президента голова ТОДА Володимир Труш передав сертифікат на житло сім’ї загиблого військового Володимира Питака.

— Без таких людей, як Володимир ми не святкували б сьогодні День Незалежності України. За скорботними сторінками нашої пам‘яті йдуть світлі миті міцного і сильного майбутнього. Із особливою пошаною передаємо сьогодні сертифікат на житло у Тернополі матері Володимира, яка шість років очікувала на цю квартиру і цьогоріч за наказом Володимира Зеленського отримала документ, — розповідає голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Мирослава Питак підкреслила, що отримати квартиру 24 серпня не очікувала.

— Я і брати Володимира дякуємо за такий подарунок. Для мене це стало несподіванкою, адже колись нам казали, що раніше 2022-го року квартири не отримаємо. Я молюсь за усіх хлопців, які сьогодні захищають наші кордони, бажаю їм здоров‘я, а нам усім — миру!, — розповідає Мирослава Питак.

ДОВІДКОВО: Питак Володимир Теодорович (народився 07.02.1979)- український військовик, солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади (Мукачеве). Учасник боїв за Дебальцеве. Загинув 25 січня 2015 року в бою. Залишилися батьки, два брати та племінники. Мешкав у селі Дарахів на Теребовлянщині. Навчався у місцевій школі. 10 років тому виграв «грін-карту» та емігрував до США, жив у Детройті, Чикаго. У березні 2014 року повернувся в Україну та 2 серпня за мобілізацією пішов захищати Вітчизну.