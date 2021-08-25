За чистилівський спиртзавод змагалися 11 учасників

17 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації групи інвентарних об’єктів ДП «Укрспирт», що знаходяться у селі Чистилів Тернопільської області, за результатами якого до держбюджету мають надійти 1,65 млн грн.

За право власності на відкритих торгах змагалися 11 учасників, які збільшили ціну у 4,2 рази зі стартових 394 800,56 грн до 1 650 001 грн.

Об’єкт складається з декількох активів, а саме: цех розливу, сортувальне, напірно-фільтрувальне, купажне і водопідготовче відділення.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації групи інвентарних об’єктів в селі Чистилів вважатиметься офіційно завершеним.

У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 39 480,06 грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, посівший друге місце.

Якщо ж і учасник, який зайняв друге місце, відмовиться від купівлі, то об’єкт буде повторно виставлений на аукціон.

Детальніше про приватизацію спиртової галузі та як отримати можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту: https://bit.ly/3uWLWLA