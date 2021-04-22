Креветки – вкусный и полезный деликатес

Креветки – еда не только вкусная, но и полезная. Популярные морепродукты практически не содержат жира, но зато в них много других необходимых для организма элементов. В одном маленьком представителе ракообразных есть кальций, цинк, селен, йод, медь и разные витамины. Особенно ценятся креветки за белки, жирные кислоты омега-3 и аминокислоты. Легкий сытный деликатес мало кого оставляет равнодушным и входит в число блюд, которые рекомендуют для низкокалорийных диет.

Особенности выбора

Свежий продукт, скорее, исключение на прилавках магазинов нашей страны. Из-за скоропортящейся специфики креветки долгое время относились к дорогостоящим деликатесам. Ситуация изменилась, когда появились современные технологии быстрой заморозки и эффективного охлаждения. Сегодня эти представители ракообразных стали доступным продуктом и любимым лакомством для большинства людей.

Всего насчитывается около 2000 видов креветок в мире. И только 80 из них можно найти в продаже, а основными для распространения в нашей стране считаются 5 видов. Три представителя относятся к искусственно выращенным (аквакультурам):

· тигровая креветка;

· ваннамей;

· королевская пресноводная.

К диким видам относятся атлантические (канадские и гренландские) и аргентинский красный лангустин. Продаются морепродукты в свежем замороженном и варено-мороженном состоянии. Различить их просто: первые имеют светло-зеленый или серый цвет, вторые – розовый.

Также можно выбрать очищенные рачки или в панцире. Первые бывают с хвостиками и головой и без них, а также с пищевым трактом или без такового.

Обратите внимание на отсутствие белых пятен на панцире. Их наличие свидетельствует о переморозке продукта. Признаком испорченности является темная, почти черная голова морепродукта.

Эксперты рекомендуют покупать деликатес в расфасованном виде. В этом случае на упаковке присутствует маркировка с информацией о производителе, сроке годности и др.

Сегодня выбрать и приобрести морепродукты стало обыденным явлением. Для этого даже нет необходимости выходить из дома. Например, в Киеве легко купить креветки с доставкой по адресу в Foodex24. Удобно расположившись и некуда не спеша, выбираете любимые морепродукты, делаете заказ, и в течение 90 минут он будет у вас на столе.

Польза креветок

Уникальный состав этих представителей ракообразных делает их важной составляющей рациона приверженцев здорового питания. Креветки полезны по следующим причинам:

· содержат фолиевую кислоту, нехваткой которой страдает большая часть людей на планете;

· в составе морепродукта много витамина В, важного вещества для работы нервной системы и сердца;

· всего 86 ккал делают деликатес незаменимым для желающих похудеть;

· протеины и белки ракообразных помогут спортсменам сформировать крепкую мускулатуру;

· йод, омега- 3 и другие жирные кислоты важны для гармоничного детского роста и развития;

· регулярное употребление способствует выработке серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение.

В рачках содержится цинк, который важен для половой функции женщин и мужчин. Считается, что деликатес является афродизиаком и благотворно влияет на либидо. Поэтому трудно найти более подходящий продукт для романтического ужина на двоих. Креветки можно есть как отдельное блюдо либо использовать для приготовления салатов, супов, суши. Вкусный деликатес станет идеальным дополнением к рису, спагетти, свежим овощам, а также разнообразным морепродуктам.