18:30 | 13.01.2020
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Новини Тернополя 

Розклад руху деяких приміських поїздів через Тернопільщину змінено

Irena 4 Views Прокоментуй!
У зв’язку з виконанням робіт із ремонтну інфраструктури на залізничних перегонах цього тижня зазнає тимчасових змін розклад руху деяких приміських поїздів через Тернопільщину.

Так, 10, 11, 13 січня цього року не курсуватиме поїзд № 6452 та поїзд № 6451 сполученням Коломия – Заліщики – Коломия.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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