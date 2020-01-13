Розклад руху деяких приміських поїздів через Тернопільщину змінено

Так, 10, 11, 13 січня цього року не курсуватиме поїзд № 6452 та поїзд № 6451 сполученням Коломия – Заліщики – Коломия.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.