З третьої спроби ухвалено бюджет Тернопільщини на 2020 рік

Після обговорень та консультацій депутати прийняли бюджет на 2020 рік. Перед цим внесено ряд правок та враховано низку пропозицій до проекту бюджету. До сьогодні Тернопільщина була єдиною в Україні областю, яка увійшла в новий рік без головного фінансового документа.

Прогноз власних доходів обласного бюджету (без урахування трансфертів) становить 732,5 млн гривень.

Відповідно до статей 66, 69 (1) Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” джерелами доходів загального фонду обласного бюджету є:

‒ податок на доходи фізичних осіб – 674 млн гривень, ріст до очікуваних надходжень 2019 року – 14,4 відсотка;

‒ податок на прибуток підприємств – 30 млн гривень;

‒ рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів – 7,9 млн гривень, ріст до очікуваних надходжень 2019 року – 7,9 відсотка;

‒ плата за надання адміністративних послуг – 19 млн гривень, на рівні очікуваних надходжень 2019 року;

‒ частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – 222 тис. гривень;

‒ надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності — 300 тис. гривень, на 50 тис. гривень більше очікуваних надходжень 2019 року;

‒ орендна плата за водні об’єкти – 360 тис. гривень, на 85 тис. гривень більше очікуваних надходжень 2019 року;

‒ інші надходження – 725 тис. гривень, на 2100 тис. гривень менше очікуваних надходжень 2019 року.

Основними доходами обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (92 відсотка надходжень загального фонду), податок на прибуток підприємств (4,1 відсотка).

Спеціальний фонд обласного бюджету за доходами планується в сумі 89,2 млн гривень, в тому числі:

‒ власні надходження бюджетних установ – 86,8 млн гривень;

‒ екологічний податок – 2,1 млн гривень;

‒ надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,1 тис. гривень;

‒ грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,2 тис. гривень.

Інші питання порядку денного перенесено на наступну сесію. Очільник обласної ради закрив ХІІ сесію.