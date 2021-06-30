Розвивати бізнес, зберігаючи природу. Європейський бренд V-Label виходить на український ринок

V-Label – це міжнародний бренд ліцензування веганських та вегетаріанських продуктів і послуг. Символ бренду на упаковці товару гарантує, що цей продукт ретельно перевірений на наявність в ньому речовин тваринного походження. Що важливо, йдеться не лише про склад продукту, але й про застосовувані добавки, допоміжні речовини та інгредієнти, які могли бути використані на всіх етапах виробництва.

“Наше маркування підкреслює специфіку продукту, робить його в певному сенсі винятковим та більш конкурентоспроможним на ринку. За допомогою цього символу виробники підвищують довіру клієнтів та отримують додаткову гарантію якості продукції від незалежної асоціації European Vegetarian Union”, – розповідає про деталі Юлія Неклева, спеціаліст у справах сертифікації V-Label в Україні.

Організація має свої представництва у понад 20 країнах на 4 континентах. Понад 40000 продуктів від 3000 виробників в 54 країнах світу вже ліцензовані брендом.

В Україні та за кордоном символ використовують такі міжнародні бренди як: Alpro, Biosphere, Frosta, Inglot, Loostdorf, Nestle, PUMA, Rittersport, Sojaline, Tartex Unilever, Vegetus та інші.

Ринок веганських та вегетаріанських продуктів впродовж останніх років стрімко збільшується та характеризується рекордними продажами. Все більше компаній визнають переваги збагачення ринку продуктами рослинного походження.

Розширюється і коло споживачів веганських та вегетаріанських продуктів. Щороку кількість людей у всьому світі, які з екологічних, медичних, релігійних чи етичних міркувань обирають веганський або вегетаріанський спосіб життя – збільшується. Україна – не виняток. Тому V-Label розпочинає діяльність в Україні і сертифікуватиме продовольчі товари, косметику та товари non-food.

Важливо зазначити, що V-Label не сертифікує продукти, навіть інгредієнти яких, хоч на одному з етапів виробництва тестували на тваринах.

Більше про організацію, її діяльність та умови сертифікації можна знайти на офіційному сайті – www.v-label.eu/uk та сторінці у Facebook – https://www.facebook.com/vlabel.ua.

ДОВІДКА

V-Label – швейцарський бренд, заснований ще в 1996 році. Ініціатор створення знаку V-Label та парасолькової організації для численних європейських веганських та вегетаріанських організацій – Європейський вегетаріанський союз (EVU). Українськa філія V-Label працює з січня 2021 року. Надання маркування в Україні координується ТОВ Polveg, що базується у Варшаві.