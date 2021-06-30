У Тернополі відкрили виставку присвячену кримському півострову

Крим – це Україна. Саме такий сенс вклали у виставку під назвою «Кримська сюїта». Автори подружжя – Костянтин та Світлана Шаповалові, пише Тернопіль 1

Свої роботи митці представили у Тернопільському обласному художньому музеї. На кожній картині художники зобразили власне особливе бачення краси кримського півострова.

Виставку підготували ще у 2019-му. Загалом, туди входять 80 картин, проте до Тернополя привезли лише 53. Костянтин Шаповалов розповів, найбільше вразила реакція відвідувачів обласного музею у Чернігові, адже саме там є велика діаспора кримських татар. Він пригадав, що люди аж плакали.

Завітав на відкриття експозиції і Народний художник України Богдан Ткачик. Він зізнався – дивлячись на картини ніби переноситься у далеке минуле, коли ще хлопцем мандрував Кримом.

Усі картини художники писали лише олійними фарбами, але в різних техніках.

Відвідувачі зізнались, приємно здивовані. Адже від побаченого емоції переповнюють: у кожного досі відгукується доля Криму, і звучить фраза ” це Україна”.

Додамо, оглянути виставку можна до 21 липня в Тернопільському обласному художньому музеї. Після цього «Кримська сюїта» помандрує до Полтави.