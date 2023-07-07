На засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду САП оскаржив запобіжні заходи заступнику начальника Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала в залі суду.

За її словами, адвокат Гайдука Пінчук розповів, що підозрюваний сам здав свій закордонний паспорт у міграційну службу Тернопільської області. Адвокат також подав апеляційну скаргу. Він вважав підозру необґрунтованою і просив повністю скасувати рішення попередньої інстанції.

Прокурор Артем Стельмах повідомив, заступник начальника Тернопільської ОВА Ігор Гайдук займався дорогами. Наприкінці березня проходив службу в ЗСУ, але написав рапорт на звільнення.

Нагадаємо, у відповіді на інформаційний запит Суспільного командування військової частини А7033 повідомило , що старший лейтенант Ігор Володимирович Гайдук призваний до лав ЗСУ по мобілізації 22 березня 2023 року Чортківським РТЦК та СП та проходив службу у військовій частині А7167 із 25 березня 2023 року на посаді офіцера групи персоналу.

“Наказом начальника регіонального управління Сил територіальної оборони “Захід” від 17.06.2023 року звільнений з військової служби у запас за сімейними обставинами на підставі пункту другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, – йдеться у документі.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКСвирішила залишити ухвалу першої інстанції щодо запобіжних заходів Ігорю Гайдуку без змін. Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту не задовольнили.

Нагадаємо, прокурори, зважаючи на тяжкість злочину, наполягали на застосуванні більш суворого запобіжного заходу голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку. А саме, тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника.