13:26 | 24.02.2022
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Новини Тернополя 

Де здати кров у Тернополі

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МОЗ повідомляє:

До уваги громадян, які бажають кров. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров’ я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених.

Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові. При собі треба мати паспорт.

Тернопіль | Де здати кров

Перелік медичних закладів, де можна здати кров

Тернопільський обласний центр служби крові
вул. Клінічна, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”
вул. Шпитальна, 2
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
КНП “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер” Тернопільської обласної ради
вул. Романа Купчинського, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.

Адреси та контакти центрів крові: ▪️ сайт Donor.ua https://donor.ua/centers ▪️ сайт ЦГЗ https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/92etrSaWjqRWB3H

 

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