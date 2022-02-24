Де здати кров у Тернополі
МОЗ повідомляє:
До уваги громадян, які бажають кров. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров’ я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених.
Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові. При собі треба мати паспорт.
Тернопіль | Де здати кров
Перелік медичних закладів, де можна здати кров
Тернопільський обласний центр служби крові
вул. Клінічна, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
вул. Клінічна, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”
вул. Шпитальна, 2
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
вул. Шпитальна, 2
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
КНП “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер” Тернопільської обласної ради
вул. Романа Купчинського, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
вул. Романа Купчинського, 8
Центр крові не надає інформацію щодо запасів.
Адреси та контакти центрів крові: сайт Donor.ua https://donor.ua/centers сайт ЦГЗ https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/92etrSaWjqRWB3H