На Тернопільщині на прохання сільрад та депутата «Техно-буд-центр» докинули 307 млн.грн.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 31 серпня уклала угоду з ТОВ «Техно-буд-центр» на додаткові роботи щодо середнього ремонту дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернiвцi – Тереблече (на м. Бухарест) км 345+000 – км 447+904 (окремими ділянками) вартістю 307,48 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Додаткові роботи замовлено на прохання кількох сільрад та депутата Тернопільської облради Василя Вислоцького, які пожалілись Укравтодору на те, що первісним проектом не було враховано ряд необхідних робіт. Це ремонт розв’язки та будівництво ліній зовнішнього освітлення на в’їзді у Чортків, розширення дороги, влаштування тротуарів та автобусних зупинок у селищі Товсте, тротуар біля цвинтаря у селі Сухостав. Також сама підрядна фірма «Техно-буд-центр» запропонувала на окремих ділянках замінити підвісні проводи на опорах освітлення на прокладання підземного кабелю. Це вмотивували більшою безпекою, довшою експлуатацією та тим, що «лінії освітлення без підвішених повітряних проводів набагато естетичніші».

Відтак додаткові роботи оцінили у 307 млн грн та уклали угоду по переговорній процедурі з фірмою, яка у червні 2020 року виграла відкриті торги на ремонт цієї дороги вартістю 1,49 млрд грн.

На тих торгах також брало участь ТОВ «СУНП «Автострада». Для перемоги на аукціоні «Техно-буд-центр» знизив свою пропозицію на 185 млн грн від очікуваної вартості. Відтак нинішня додаткова угода компенсує минулорічну знижку, зроблену для отримання контракту. При тому що ціни на асфальт та щебінь у первісному контракті навіть з урахуванням аукціонної знижки були вищими від ринкових. Про це свідчили дані Укравтодору, отримані на запит Центру протидії корупції.

Фінансування ремонту траси М-19 у Тернопільській області велось частково на кошти Фонду з протидії COVID-19.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» Юрія Ханіна та Андрія Яреми є співзасновником Національної асоціації дорожників України, що об’єднала фаворитів Укравтодору на початку «Великого будівництва» наприкінці 2019 року. Цього року компанія поки що знаходиться на 11-му місці у рейтингу підрядників Укравтодору. Загалом у 2020-2021 роках «Техно-буд-центр» отримав у різних замовників підряди на 10,83 млрд грн.