Сергій Надал матиме заміну Володимиру Стаюрі

Міський голова Тернополя матиме знову ще один голос на сесіяї міської ради. Його надаватиме дружина Олега Сиротюка – Наталія Турецька.

Дружина головного свободівця Тернопільщини Олега Сиротюка – Наталя Турецька, вочевидь, таки стане депутатом Тернопільської міської ради.

Але тільки тоді, коли протягом 20 днів подасть у міський Тервиборчком (ТВК) документи, визначені законом для отримання мандату. Таке рішення одноголосно – 14 «за» – ухвалили на засіданні ТВК сьогодні, 17 жовтня.

Нагадаємо, після трагічної смерті депутата Тернопільської міської ради Володимира Стаюри, ТВК мусила прийняти рішення про визнання депутатом Тернопільської міської ради наступного за списком кандидата від партії, яку представляв депутат. Власне, цьому сприяло і звернення, яке надійшло у ТВК за підписом міського голови Сергія Надала. У теці документів був навіть медичний висновок про причину смерті Володимира Стаюри. Представники виборчої комісії визнали їх підставою для проведення подальших дій.

Як озвучив головуючий на засіданні, загиблий Володимир Стаюра був у списку від ВО «Свобода» №1, тобто проходив у раду без врахування внутрішньопартійного рейтингу. Під №12 йшов Олег Шморгай, який врешті замкнув список від цієї партії, ввійшовши до ради. А під №13 – Наталя Турецька. До слова, вона була присутня на засіданні ТВК і підтвердила цей факт. Окрім того, переглянула, які потрібно подавати документи.

Додамо, що Наталя Турецька свого часу набрала 28,47% підтримки виборців на виборчому окрузі №8. Але це не забезпечило перемоги. Тому дружина Олега Сиротюка посіла одне із крісел поруч із чоловіком – в обласній раді.

– Ну, що Наталіє Іванівно, у вас документи із собою є? – запитав головуючий. – Ні? Ну, за законом, ви маєте 20 днів, аби вирішити: чи – туди, чи – сюди… і подати документи у ТВК, якщо рішення буде позитивним

Терен