«Без дитячого спорту не буває великого спорту», – директорка КДЮСШ №1 Катерина Барабаш

Тернопільська дитячо-юнацька школа №1 у свої 70 років молодіє на очах. В ювілейний рік спортшколи за 1,5 мільйона гривень з бюджету міста оновили чашу великого басейну, встановили обладнання для приточної вентиляції, яка нагріватиме повітря. Басейн розпочне повноцінну роботу 20 жовтня, а 19 жовтня в «Подолянах» відзначать ювілей навчального закладу, який засновано 1947 року.

Як виглядає школа загалом, “Погляду” продемонструвала директорка Катерина Михайлівна Барабаш.

Кузня кадрів для спортивної еліти

Сімдесят років дитячо-юнацька школа відчиняє двері для наполегливих спортсменів та прихильників здорового способу життя. Тут вихованці мають можливість займатися у спортивних секціях з вільної боротьби, волейболу, баскетболу, карате кіокушинкай, велоспорту, плавання.

Безкоштовно навчатися у цій школі можуть усі бажаючі школярі і не лише з Тернополя. У спортивних заняттях бере участь 1001 учень, деякі приїжджають аж із Збаража. Платне лише оздоровче плавання – 280 грн за місяць з особи.

Здорові тілом і духом та з найвищим результатом – такими прагнуть виховати своїх підопічних педагоги Тернопільської КДЮСШ №1. Навчанням спорту на життя тут заробляють 24 тренери, чимало з них – колишні учні цієї школи. До речі, середня заробітна плата тренера, яка включає ставку, навантаження, педагогічний стаж, категорію, може становити більше 10 тисяч гривень в місяць.

– Колектив схожий на картину з пазлів, – зазначила Катерина Михайлівна. – Якщо одного пазлика бракує, то ця картина вже неповноцінна. Кожен пазл має особливе місце. Для мене важлива особистість тренера, чим він живе, як виглядає і веде себе на побутовому рівні. Я радію, що в мене високопрофесійний і дружній колектив!

Перелік успішних атлетів у КДЮСШ №1 довгий. Чимало з них виступали на всеукраїнському, європейському і світовому рівнях, входять до Збірної України.

“Велоспорт” – ровесник спортивної школи, діє у Тернополі з 1947 року. “Свого часу велоспорт у нас потужно розвивався, – коментує керівниця спортшколи. – Позаяк колись більше уваги приділяли матеріальній базі цієї секції, а велоспорт досить дорогий. Недавно ми перейшли з велошосе на сучасний маунтинбайк, який передбачає їзду на бездоріжжях. Для цього є 8 діючих гірських велосипедів. Тренер цього відділення Юрій Олександрович підготував багато майстрів спорту, діти входили до складу Збірної України, деякі згодом стали тренерами. Зараз ми здатні фінансувати лише поїздки учнів на змагання, але забезпечити новим обладнанням чи оновити приміщення для занять нам не під силу”.

Секція з велоспорту діє на базі Тернопільської школи №14, в підвальному приміщенні. Директорка визнає, що це відділення сьогодні – слабке місце КДЮСШ №1.

Відділення «Вільна боротьба» започатковано 1968 року. “Це найпотужніше відділення з великою кількістю тренерів, – розповіла Катерина Михайлівна. – Тут займаються не тільки хлопці, а й дівчата, серед них є призери чемпіонатів Європи”. Секція діє на базах Тернопільської школи №23 та Української гімназії ім. І. Франка в Тернополі.

Плавання. Затишне й по-сучасному оновлене приміщення з меншим басейном. Тут навчають триматися на воді дітей від 6 років. Температуру води утримують на рівні 30 градусів, у великому басейні вона нижча: 27-28 градусів, аби не перевантажувати серце спортсменів з важчими вправами. Обладнання, яке підігрівало б воду, немає. Гарячу воду отримують централізовано від КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

– Коли ця школа будувалася, комунальні послуги коштували «копійки», – коментує директорка. – Тепер плата за них – найбільше навантаження на бюджет. Щодня зливаємо 30 кубів води. Система очистки води у нас теж стара – з використанням рідкого хлору. Хоча завдяки ньому вода в басейні чистіша, ніж у крані.

У школі діє лабораторія, яка стежить за якістю води, перевіряє температурний режим та вміст хлору.

У великому басейні чотири доріжки по 25 метрів завдовжки, глибина від 1 до 1,6 метра.

Перед початком занять учні приносять довідку про місце реєстрації, довідку про стан здоров’я і можливість відвідування спортивної школи, фотографію для перепустки. Учнів, які займаються тривалий час, двічі на рік обстежують у фізкультурно-оздоровчому диспансері. Додатково за плавцями спостерігає шкільний лікар.

У школі намагаються впроваджувати новації. “Ми ініціювали цікавий семінар для вчителів фізкультури загальноосвітніх шкіл Тернополя, як правильно навчати дітей плавати, – розповіла керівниця КДЮСШ. – Надаємо базу для проведення уроків фізкультури. Ще одна цікава програма, започаткована нами, – “Мамина школа” – про те, як батькам вчити дітей плаванню на відкритих водоймах”.

Відділення з волейболу працює у КДЮСШ №1 з 1994 року. “Наші вихованці з волейболу стали і тренерами, – розповідає Катерина Барабаш. – Зокрема, тренер-колишній учень Назар Семотюк підготував призерів України. Так само великі досягнення у тренерській роботі в нашого випускника, головного тренера команди “Галичанка” Віктора Туркули, колись у нас працював і його батько”. База відділення з волейболу розташована в школі №29.

– Потужно розвивається відділення “Карате”, хоч поки що це не олімпійський вид спорту, – сказала Катерина Михайлівна. – Цю секцію 1996 року започаткував тренер Збірної України з карате Віталій Кушнірик, на жаль, уже покійний. Зараз тут працює наша колишня вихованка, титулована спортсменка Тетяна Чубата та її чоловік Артем Сибільов. Їхні вихованці є чемпіонами Європи, світу, входять до складу Збірної України.

Серед 33 претендентів на посаду директора КДЮСШ була одна жінка

22 роки тому в Тернопільській міській раді відбувся великий конкурс на посаду директора спортивної школи №1. Серед 33 претендентів була лише одна жінка – Катерина Михайлівна Барабаш, яка в результаті й очолила непросту школу – перед її приходом в басейн впродовж дев’яти місяців не постачали воду, персоналу на кілька місяців затримали зарплату, навчальний заклад занепадав.

“За перші три дні на посаді ми відмили басейн й отримали дозвіл на відновлення його роботи, – пригадує Катерина Михайлівна. – Відтоді зарплату працівникам більше не затримували, школа почала розвиватися. Пишаюся дружною, “здоровою” атмосферою в колективі. Вважаю, що директорство – це не покерувати, а навпаки – послужити. Віддавна відчуваю над собою “конкретну” Божу руку. Переконана, якби Господь мені не допомагав, я б нічого не досягла в житті”.

Свого часу Катерина Барабаш була відомою лижницею, призеркою і чемпіонкою України з лижних перегонів, входила до складу Збірної команди України, кандидат у майстри спорту. Однак, коли з’явилася сім’я, перестала займатися лижами. Втім справами спорту живе до сьогодні.

“Лижі – це важкий вид спорту для жінки: мороз, сніги, великі дистанції…, – каже Катерина Михайлівна. – Але завжди із задоволенням згадую цей період життя. Лижний спорт навчив мене витривалості, вмінню виходити зі скрутних ситуацій, тут сформувався характер, розширився кругозір – їздила на змагання в країни Радянського союзу, побувала за його межами. Зараз у вільний час бігаю, люблю плавати, виконую фізичні вправи”.

Директорка ДЮСШ №1 – випускниця Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №8. Її улюблені заняття в вільний час – подорожувати в паломницькі міста, віршувати, читати художню літературу.

Підготувала Ірина Юрко.

Фото авторки.



