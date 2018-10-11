Ар-деко та конструктивізм у Бережанах (фото)

Бережани нестримні в своїй різноманітності стилю й орнаменту. Сьогодні до вашої уваги ар-деко й конструктивізм по-бережанськи. Що це таке і звідки взялось? Все просто, беремо модернізм і неокласицизм у міжвоєнний період, хай для нашого міста із невеличкою затримкою.

Тут конструкція – цариця всього. Орнаменти легкі й солідні, з неповторною чіткістю та лінійною структурою. Нетипові для сецесійної епохи засклення чарують загадковою оновленістю. Площини стулок вдало доповнені масивністю латунних клямок, що все частіше адаптовують в собі функцію й естетику.

Попри скупіший декор двері подібного стилю не програють попередникам у своїй подачі. Цікавою є й нова назва “кришталковий стиль”, краса у всьому, хай і в аскетизмі й прагматиці елементарних геометричних форм. На зміну стрімкості й вертикальному поділу модерну приходять конструкції із власною особливістю – розтягненням горизонтальних ліній, мов із життя поза простором і часом.

От в дверях як і в житті – просто потрібна нова естетична концепція, гострояскрава, такий собі neat, який просто слід відчувати, пересуваючись осінніми середмістями)

Михайло Музичка