Сергій Жадан привіз в Тернопіль нові вірші

Про працю Господніх млинів, навчання любові до землі та нестачу близької людини читав Сергій Жадан у драмтеатрі 5 травня. Нові вірші автора тернополяни та гості міста слухали на 7-ому Мистецькому фестивалі «Ї».

«Довго працювати «Господнім млинам, довго, довго…»; «Як тебе не вистачає, коли починаються вбивати», звучали рядки зі сцени.

Почули і тематику про захисників краю: «Немає вини тієї любові, яку проносять вони», – зауважив поет.

Музичну програму дня продовжив гурт «Мантри Керуака», які є авторами музики до трейлеру фільму «Дике поле» (реж.Ярослав Лодигін)

Близько 20:00 відвідувачі мали змогу відвідати творчу зустріч з українськими письменницями Дарою Корній та Анастасією Нікуліною. Вони презентували книги «Місяцівна» та «Завірюха».

«Важливо бути справжньою – я-зграя, я-сіль для моря, я-завірюха», – говорить Анастасія Нікуліна. – тоді будуть справжні читачі, які даватимуть фідбек».

Чому важливо спілкуватись з людьми в різних містах, пояснила Дара Корній. –

«На сторінках в соцмережах у мене тільки мої читачі. А треба достукуватись до свідомості більшості. Особливо на сході країни» – додала авторка.

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