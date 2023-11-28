У Тернополі розшукують водія на Skoda Fabia, який скоїв ДТП та втік

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Skoda Fabia державний номерний знак ВО 9623 АР, який 17.11.2023 року, близько 23-ї години 30 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Торговиця здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку.



У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.



Дякуємо всім небайдужим, хто допоможе розшукати правопорушника.

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