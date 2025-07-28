14:55 | 28.07.2025
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Шахрайська схема з автодоставкою: тернополянка втратила понад 7 тисяч доларів

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До поліції з заявою про шахрайство звернулася жителька Тернополя, яка стала жертвою аферистів, що обіцяли доставити автомобіль з-за кордону. Жінка розповіла, що знайшла оголошення на одному з сайтів, в якому пропонували послугу пригону автівок. Зв’язавшись з «представниками» компанії, вона отримала запевнення, що авто буде підібрано за вигідною ціною і доставлено без проблем.

Задля старту процедури «компанія» попросила внести передоплату для покриття митних платежів, організаційних витрат та частини вартості автомобіля. Повіривши в обіцянки, жінка перерахувала на вказаний рахунок понад 7 тисяч доларів США. Проте, після цього зв’язок із компанією обірвався, а обіцяне авто так і не було доставлено. Кошти також не повернули.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці дають важливі поради:

  • Уважно перевіряйте компанії, що пропонують послуги з доставки авто з-за кордону.

  • Не перераховуйте кошти невідомим особам.

  • Офіційні компанії працюють на підставі договорів і здійснюють розрахунки через банківські установи з підтвердженням платежів.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102.
Для оперативної допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером: 0 (800) 50-51-70.

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