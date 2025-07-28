Другий вибух за літо в Тернополі: подробиці трагедії, в якій загинули матір та син

Внаслідок вибуху в тернопільській багатоповерхівці загинули матір та син: поліція розслідує за фактом вбивства.

Це вже другий вибух в Тернополі з початку літа. 25 липня на вулиці Володимира Винниченка стався трагічний інцидент, коли вибухнув бойовий пристрій, що призвів до загибелі двох людей – матері та сина. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Встановлено, що вибух стався на третьому поверсі багатоповерхівки. Під час огляду квартири були виявлені тіла двох людей – жінки 1956 року народження та чоловіка 1985 року народження. За попередніми даними, їхня смерть настала через детонацію бойової гранати. Є підозри, що вибуховий пристрій привіз син загиблої з зони бойових дій, де він перебував.

Відомо, що чоловік самовільно залишив частину, де ніс службу, близько місяця тому. На момент вибуху в квартирі перебували тільки матір та син.

За фактом загибелі жінки слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Щодо смерті чоловіка порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Трагедія на вулиці Максима Кривоноса

Цей вибух став другим у Тернополі за останній час. Нагадаємо, 9 червня в іншому багатоквартирному будинку на вулиці Максима Кривоноса стався вибух та пожежа на четвертому поверсі. Тоді вибухнув газовий балон, внаслідок чого загинула жінка, а її син отримав тяжкі травми. Під час розслідування було встановлено, що чоловік раніше погрожував матері та притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Слідчі затримали 37-річного чоловіка, якому оголошено підозру за умисне вбивство, вчинене небезпечним способом для життя інших осіб.

Поліція звертається до громадян

Поліція закликає громадян бути пильними і повідомляти про підозрілі речі, зокрема вибухові пристрої, аби запобігти трагедіям. Слідство триває, і правоохоронці обіцяють надати всю необхідну допомогу родичам загиблих.