Обвинуваченого у жорстокому вбивстві випускниці з Вишнівця доставили до суду після втечі

Обвинуваченому у вбивстві випускниці з Вишнівця на Тернопільщині змінено запобіжний захід на тримання під вартою.

Кременецький районний суд задоволив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві, поєднаному з насильницьким задоволенням статевої пристрасті, по суті особливо тяжким злочином. Рішення передбачає тримання під вартою, замість цілодобового домашнього арешту, який обвинувачений мав раніше.

Цей крок став наслідком того, що обвинувачений, Василь Гнатюк, зламав електронний браслет та втік, знаходячись у стані наркотичного сп’яніння. Відтак, прокурор Віталій Панченко подав клопотання про зміну запобіжного заходу через ризики переховування від органів правопорядку та суду, яке було задоволено.

Інцидент стався у червні 2017 року, коли було знайдено тіло випускниці Іринки Мукоїди з Вишнівця. Підозрюваний, 16-річний Василь Гнатюк, був затриманий через тиждень після вбивства. Йому інкримінують вбивство та зґвалтування неприродним способом з особливо тяжкими наслідками.

Розгляд справи триває вже кілька років, і неодноразово змінювався суд, зокрема через смерть однієї з суддів, яка потрапила в ДТП у жовтні 2023 року.

Прес-служба Тернопільського апеляційного суду повідомила, що судова справа розглядається в закритому режимі через характер обвинувачення, зокрема щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканності.

Нагадаємо, розгляд справи Василя Гнатюка, що включає особливо тяжкі злочини, триває вже більше восьми років. Минулого року, через смерть однієї з суддів, слухання було поновлено і процес відновлений з початку.