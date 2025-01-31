Днями обвинувальний акт щодо усіх підозрюваних слідчі скерують до суду.

Нагадаємо, у соцмережах було опубліковано відео, на яких група осіб знущається над дикими кабанами: тварин переслідують сільськогосподарською технікою, на іншому – б’ють палицею.

Поліцейські встановили обставини події та зібрали докази, на підставі яких оголосили підозру працівнику агропідприємства та найманому водію за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене групою осіб з особливою жорстокістю) Кримінального Кодексу України. За вчинене їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі Зборівського відділення поліції працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочину з метою притягнення їх до відповідальності.

Агрофірма, працівник якої підозрюється у жорстокому поводженні з тваринами, активно співпрацює з правоохоронними органами. Вона надає всі необхідні відеоматеріали та іншу документацію, яка може допомогти у розслідуванні кримінального провадження.