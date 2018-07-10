Що нового в поляків почерпнули байківчани, щоб покращити якість життя в своїй громаді

З 2 по 6 липня 2018 року перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума взяв участь у навчально-ознайомчому візиті до Польщі (м. Краків та воєводство Малопольське) для вивчення кращих практик надання публічних послуг.

Метою навчально-ознайомчого візиту є вивчення кращих практик надання публічних послуг Польщі, обмін досвідом з польськими колегами щодо управління, організації, забезпечення сталості, залучення громадян до управління публічними послугами. Організатором є програми DOBRE.

“Під час навчального візиту у польське воєводство м. Краків на території гміни Забєжува поїздка стосувалась наступного порядку: надання послуг жителям в сфері спорту, відпочинку, соціального обслуговування, централізованого водопідведення, водовідведення, вивіз побутових відходів. У сфері технічного обслуговування у розвитку державної інфраструктури, двостороннього планування для інвесторів. По кожній цій послузі в мене буде своя пропозиція для робочої групи, по реалізації стратегії нашого розвитку, звичайно не можливо максимально перенести державні стандарти з однієї країни в іншу через те, що політика держави не завжди одинакова. Але скажу, що набираємось досвіду, яким чином покращити послуги для наших жителів, – ділиться враженнями заступник сільського голови Микола Дума”.

— Особисто спілкувався з керівником однієї гміни по структурі організації в роботі фінансового відділу, цей досвід ми також в себе вже напрацьовуємо я думаю, що в швидкому часі його реалізуємо. Також відбулась розмова з Мар’яном Назаревським щодо заключення угоди про співпрацю, ця гміна дуже подібна до нашої – 10 тис. населення, розташована під Краковом, подібно з нашим містом Тернополем. Результат розмови – згода на співпрацю та спільні проекти. В цій гміні працює багато українців в культурі, освіті. Комунальне підприємство на території гміни, створена муніципальна спілка, яка надає послуги водовідведення, водопідведення і вивіз сміття. Нажаль для нас це на даний момент дещо складно втілити, але над цим треба працювати. Дізнався про пенсійний стан в Євросоюзі. Цікавим є такий приклад: кожного року, кожен європеєць отримує роздруківку з Пенсійного Фонду скільки відрахував за відпрацьований рік в Пенсійний Фонд при виході на пенсію вони мають можливість в один день зняти повну суму з відрахуванням за весь трудовий стан. Ці кошти відповідно вкладають або в банки на відсотки і мають більше, ніж саму пенсію, або в нерухомість, відпочинок. Підсумовуючи вищенаведене скажу, що перший етап у формуванні нашої громади ми вже пройшли наступними кроками у нас буде впровадження нашої стратегії, яка уже реалізовується, – розповів Микола Дума для сайту Байковецької громади.