Що реально криється за обіцянками Тернопільського мера

Мешканці багатоквартирного житлового будинку № 1 по вул. С. Стадникової, а також вулиць Живова та Микулинецької були обурені інформацією, що земельну ділянку з наявним озелененням, коридором для прокладання та модернізації інженерних мереж, міська влада має намір віддати під садівництво.

І це в той час, коли досі на сторінці телеканалу ІНТБ мер обіцяє створити 11 нових зелених зон, одну із них уже віддає під садівництво. У своїй статті https://www.facebook.com/ternopil.demalliance/posts/1979136385508754 ми попереджали, що телеканал поширює неправдиву інформацію С. В. Надала і їй не варто вірити.

Надання земельних ділянок у місті для ведення садівництва, а ще й в його центральній частині заборонено нормами містобудування, бо це руйнує раціональність міської інфраструктури, повертаючи місто у село! Але заборони законами чи нормами не тільки не зупиняють тернопільських чиновників, а навпаки їх заохочують, піднімаючи корупційну вартість їх дій до збагачення. І байдуже цій команді, що місто несе сотні мільйонів збитків на рік, через гарантування законності цих схем підписом міського голови.

У генеральному плані міста 2010 р. (до Надала), зазначається, що від завантажених магістральних вулиць (як, наприклад, Микулинецька, чи 15Квітня) до житлових будинків віддаль повинна бути, не менше, 65 метрів, а у разі неможливості дотримання їх, потрібно влаштовувати території зелених зон спеціального призначення. Саме з метою захисту мешканців від згубного впливу шуму, газу, вітру і пилу, у цій зоні слід висаджувати конкретні види рослин, додамо, відповідною висотою, щільністю та у певному порядку (не сади та сквери). Наразі віддаль від проїжджої частини перехрестя вул. Живова та вул. Микулинецької до житлового будинку № 1 по вул. С.Стадникової, орієнтовно, становить від 30 до 50 метрів, а тому створення такої зони, там обов’язкове.

Припускаємо, щоб не втратити можливість максимально перевести кошти з міського бюджету на рахунки «близьким серцю» суб’єктам господарювання, мер дозволить «правильній» фірмі розробити проєкт, та виконати роботи по замощенню цієї території новою бруківкою і присвоїть цій площі назву «Сквер ім. …». Прикро, що цим площам мощення присвоюють пафосні назви, або дають імена достойних людей, але у цьому вся суть цинізму цієї міської влади.

Чи мешканці міста і далі потерпатимуть від шуму пилу та загазованості, й недостачі коштів у бюджеті покаже час, та дії громади.

ДемАльянс Тернопіль