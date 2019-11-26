Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк вручив церковні нагороди трьом священникам

24 листопада архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ смт. Ярмолинці, Кам’янець-Подільської єпархії. Архиєпископ востаннє в якості адміністратора Кам’янець-Подільського очолив Архиєрейську Божественну Літургію спільно з владикою-номінатом Іваном Куликом, який невдовзі прийме уряд єпарха однойменної єпархії.

Митрополит Василій у співслужінні священиків Кам’янець-Подільського деканату здійснив Чин освячення нового престолу, а після Служби Божої освятив дзвони, подаровані жертводавцями. Також владика Василій, доцінюючи ревність праці для Божої слави і добра УГКЦ та українського народу, надав священикам о. Зіновію Маланюку та о. Василію Демчишину право носити нагрудний хрест з прикрасами, а о. Тарасу Хом’юку – золотий хрест.

Пастирський візит відбувся з нагоди 10-ї річниці парафії Пресвятої Тройці смт. Ярмолинці. Богослужіння супроводжувалося співом хору студентів Тернопільської духовної семінарії, творячи особливу атмосферу молитви. Парафіяни, у свою чергу, висловили митрополиту Василю вдячність за духовну опіку і мудрий провід.

До слова, Архиєрейська хіротонія і Чин інтронізації отця Івана Кулика, єпископа Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ, відбудеться 1 грудня 2019 року в м. Хмельницькому, у катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Зарічанська, 10/3). Початок Божественної Літургії о 12.00.

повідомив о. Зеновій Маланюк