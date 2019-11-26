15:08 | 26.11.2019
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Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк вручив церковні нагороди трьом священникам

Irena 3 Views Прокоментуй!

24 листопада архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ смт. Ярмолинці, Кам’янець-Подільської єпархії. Архиєпископ востаннє в якості адміністратора Кам’янець-Подільського очолив Архиєрейську Божественну Літургію спільно з владикою-номінатом Іваном Куликом, який невдовзі прийме уряд єпарха однойменної єпархії.

зображення viber 2019 11 24 19 07 12Митрополит Василій у співслужінні священиків Кам’янець-Подільського деканату здійснив Чин освячення нового престолу, а після Служби Божої освятив дзвони, подаровані жертводавцями. Також владика Василій, доцінюючи ревність праці для Божої слави і добра УГКЦ та українського народу, надав священикам о. Зіновію Маланюку та о. Василію Демчишину право носити нагрудний хрест з прикрасами, а о. Тарасу Хом’юку – золотий хрест.

Пастирський візит відбувся з нагоди 10-ї річниці парафії Пресвятої Тройці смт. Ярмолинці. Богослужіння супроводжувалося співом хору студентів Тернопільської духовної семінарії, творячи особливу атмосферу молитви. Парафіяни, у свою чергу, висловили митрополиту Василю вдячність за духовну опіку і мудрий провід.

До слова, Архиєрейська хіротонія і Чин інтронізації отця Івана Кулика, єпископа Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ, відбудеться 1 грудня 2019 року в м. Хмельницькому, у катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Зарічанська, 10/3). Початок Божественної Літургії о 12.00.

зображення viber 2019 11 24 19 07 25зображення viber 2019 11 24 19 10 31зображення viber 2019 11 24 19 10 15зображення viber 2019 11 24 19 08 08повідомив о. Зеновій Маланюк

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