У Великих Бірках свого часу був замок!

В рамках проекту «Жива історія мого села» в бібліотеці селища Великі Бірки відбувся історичний екскурс «Борецький замок: мандрівка у давнину» за участю Романа Мацелюха, голови Великобірківської селищної ради, краєзнавця, громадського діяча.

Він розповів про власне дослідження особливого періоду минувшини містечка Великі Борки та Борецького замку. Упродовж майже двох з половиною століть містечко Борек (згодом – Борки) було на рівні з численними містечками та містами Галичини в Україні XV-XVI ст., які отримали Магдебурзьке право.

Найстарішою історичною пам’яткою містечка у Великих Бірках у цей період був Борецький замок, який займав досить значну площу. Замок за своєю історією декілька разів знищувався нападниками, добудовувався, реконструйовувався. На жаль, до нашого часу від нього і сліду не залишилось.

Завдяки сучасним технологіям та австрійській карті (1782 р.) Роман Мацелюх зміг відтворити яким був замок. Він знаходився на найвищій точці Бірок. Вся долина (там, де сьогодні залізниця) була залита ставом, далі йшла гребля до місця, де живе Рокітський, а по другий бік була «Круча».

Був південний, північний, східний та західний бастіони, вхід у замок знаходився від Нусі Пахолок (Брамка). Самі замкові споруди були розташовані на городі Дяченків, Паперовських та на території дитячого садка, гаража. Остання згадка про замок-палац зафіксована у 1885 р. на карті австрійського Генерального штабу, а у 1894 р. отець Петро Білинський у своїй книзі «Тернопіль і його околиці» написав «Від замку сліду не залишилось, є тільки пивниці…». Збереглася лише будівля управителя замку, відома бірківчанам як «військкомат».

Також на заході були присутні архітектори, моделювальники макетів «Бронзове Тернопілля» Володимир Кріса та Борис Солонін, які розповіли про створення макетів зруйнованих пам’яток Тернополя і презентували їх.

В діалозі взяли участь журналіст Олена Мудра та жителі селища – Тарас Серба, Леонід Хоменко, Богдан Михальчук, Любов Гавліч.

Ольга Василюк