Що вирішив суд з п’яним водієм, через якого в ДТП загинуло подружжя

Водію, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП поблизу Бережан, у якому загинуло подружжя, обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого загинули 2 пасажирів та травмовано 5-річну дитину(ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Аварію скоєно близько 19.00 год 8 листопада 2021 року на автодорозі М-30 «Стрий-Ізварине» поблизу с.Шибалин. Водій автомобіля Skoda Yeti у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Daewoo Lanos. Подружжя, що було в салоні автомобіля від удару загинули на місці події, а їх 5-річного хлопчика швидка доправила до реанімації лікарні.

Прокурором доведено в суді обґрунтованість підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави особі, підозрюваній за ч. 4 ст. 286 КК України.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.