Запрошуємо на панельну дискусію «Деколонізація: чому Тернопіль потрібно деколонізувати?».



12 листопада 18:00

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини



Питання дискусії:

– Що потрібно знати про деколонізацію та яку проблему вона вирішує?

– Колонізація: як, коли та з якою метою вона здійснювалася на теренах Тернопільщини?

– Що таке “колоніальний спадок” та які є його приклади в Тернополі?



Спікерами на дискусії будуть історики та громадські діячі, які фахово допоможуть розібратися з цими питаннями. Микола Бігус — громадський активіст, спеціаліст з національно-патріотичного виховання. Володимир Бірчак — історик, заступник головного редактор сайту “Історична правда”. А також один зі спеціалістів центру охорони пам’яток культурної спадщини — Володимир Салук.



Зроби перший крок до очищення свого міста від залишків колонізації — приходь на панельну дискусію!

Координатор: Семенець Оксана, тел. 0960021270

Реєстрація на дискусію “Деколонізація: чому Тернопіль потрібно деколонізувати?”