13:31 | 11.11.2021
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Афіша Тернополя 

Чому Тернопіль потрібно деколонізувати?

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Запрошуємо на панельну дискусію «Деколонізація: чому Тернопіль потрібно деколонізувати?».

🔸12 листопада 18:00
🔸 Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини

Питання дискусії:
– Що потрібно знати про деколонізацію та яку проблему вона вирішує?
– Колонізація: як, коли та з якою метою вона здійснювалася на теренах Тернопільщини?
– Що таке “колоніальний спадок” та які є його приклади в Тернополі?

Спікерами на дискусії будуть історики та громадські діячі, які фахово допоможуть розібратися з цими питаннями. Микола Бігус — громадський активіст, спеціаліст з національно-патріотичного виховання. Володимир Бірчак — історик, заступник головного редактор сайту “Історична правда”. А також один зі спеціалістів центру охорони пам’яток культурної спадщини — Володимир Салук.

Зроби перший крок до очищення свого міста від залишків колонізації — приходь на панельну дискусію!
Координатор: Семенець Оксана, тел. 0960021270

Реєстрація на дискусію “Деколонізація: чому Тернопіль потрібно деколонізувати?”

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