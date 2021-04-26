Що задекларував головний архітектор Тернополя Василь Бесага?

Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага, він же головний архітектор міста, у свою декларацію про доходи і майновий стан за 2020 рік вніс одразу чотири паї для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та шість земельних ділянок. Практично всі вони знаходяться у селах колишнього Бучацького району, пише Номер Один.

Особисто у власності Василя Йосифовича є два паї площею 14 тис. 075 кв. м та 4 тис. 724 кв. м у селі Бобулинці. Що цікаво, обидва оформлені на нього у минулому 2020 році. Ще два паї для ведення товарного сільськогосподарського виробництва має дружина пана Василя, Марія Андріївна Бесага. У селі Осівці у неї є наділи площею 12 тис. 342 кв. м та 2 тис. 657 кв. Там ж у власності жінки у тому ж населеному пункті ще є п’ять земельних ділянок площею 1486, 1642, 1000, 913, 792 квадратних метри. Ще один земельний наділ (24 кв. м), але вже в Тернополі, має син Андрій. Придбав він його у минулому році за скромних 10 тис. 426 грн.

Мешкає родині Бесагів у тернопільській квартирі площею 86,5 кв. м. Право власності на неї мають дружина, син Андрій (по 33 відсотки) та третя особа. З житлової нерухомості в родини головного архітектора Файного міста ще є будинок площею 73,9 кв. м у Осівцях, власником якого є дружина Марія Андріївна.

Автотранспорт у Бесагів є лише у сина одіозного архітектора. Наприкінці минулого року Андрій придбав позашляховик «TOYOTA LAND CRUISER» 2005 року випуску за скромних 35 тисяч гривень. Ціна суттєво занижена. На спеціалізованих авто сайтах вартість такої автівки починається від 450 тис. грн. Що цікаво, минулоріч молодий чоловік продав іншу автівку – «TOYOTA CAMPY» (2004 р.в.). За неї, якщо вірити декларації, менший Бесага вторгував 45 тисяч гривень. Ціна теж суттєво занижена.

Працюючи у міській раді Тернополя Василь Бесага у 2020 році заробив 332 тис. 624 грн. або майже 28 тис. грн. щомісяця. Син Андрій на пивоварні «Опілля» мав річну заробітну плату в розмірі 87 тис. 119 грн. А дружина пана Василя отримала 14 тис. 224 грн. від надання в лізинг майна одному відомому бучацькому аграрію.

Всі свої серйозні заощадження головний архітектор Тернополя тримає «під матрацом». У готівці він зберігає 85 тисяч гривень і 2 тис. 500 доларів.