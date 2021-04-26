Відновлять роботи з будівництва приймально-діагностичного відділення в Бережанській лікарні

Незавершене будівництво приймально-діагностичного відділення Бережанської центральної лікарні – проблема, яка турбує багатьох мешканців громади. Тому команда Чайківського «За майбутнє» взяла на себе зобов’язання, докласти максимум зусиль, щоб об’єкт таки добудували.

– Є сьогодні складність – немає усіх коштів на даний момент. Є кошти, які виділили з обласного, місцевого бюджету, але цих коштів замало. Я думаю, мені вдасться ці кошти дошукатися, спільно з обласною радою, депутатами і в Бережанах приймальне відділення вже буде працювати у вересні, – говорить Іван Чайківський, народний депутат України («За майбутнє»)

Виділені, з бюджетів Тернопільської обласної ради та місцевої громади, кошти дають можливість продовжити будівництво відділення.

– Наша фракція виступила з пропозицією, щоб виділити кошти з обласного бюджету на співфінансування, щоб завершити будівництво приймального відділення, адже в час пандемії дуже велику увагу потрібно приділяти медичному обслуговуванню, люди мають бачити, що влада турбується про них і хоче зробити якісні, комфортні умови, – наголосив Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради ( команда Чайківського «За майбутнє»)

Медик, депутатка Тернопільської обласної ради та представниця команди Чайківського Наталія Онишків – одна із тих, хто всіма силами бореться, аби нове відділення Бережанської лікарні таки змогло відкрити двері для пацієнтів.

– Про добудову приймально-діагностичного відділення ми говорили вже неодноразово і тішить та думка, що є розуміння усіх гілок влади важливості цього проекту. Як медик, хочу зазначити, що це полегшить маршрут пацієнта, пришвидшить діагностичні обстеження і тому ми швидше зможемо надати якісну і медичну допомогу пацієнту, – розповіла Наталія Онишків, зав. неврологічного відділення лікарні, депутатка Тернопільської облради.

Нагадаємо, що минулого року держава виділила кошти на цей об‘єкт, проте роботи розпочались із запізненням і кошти не встигли освоїти.