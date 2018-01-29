Шкільний квадрокоптер з Великих Бірок полетів у невідомому напрямку
Днями загубився квадрокоптер НВК “Великобірківська школа-гімназія ім. С. Балея”.
Як розповідають в навчальному закладі, під час запуску шкільного квадрокоптера було втрачено керування через технічні неполадки. Він полетів у бік сіл Ступки, Соборне, Чернелів-Руський Тернопільського району.
Можливо, хтось бачив цей апарат, повідомте, будь ласка, в гімназію селища Великі Бірки.
За даним супутника, останнє місце зафіксовано по координатах, що на фото.