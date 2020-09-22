На Тернопільщині замість захопленого п’ять років тому розкольниками храму побудували нову церкву

19 вересня 2020 року, у день спомину чуда Архістратига Михаїла, що сталося в Хонех (Колоссах), в селі Башуки Кременецького району, Тернопільської області митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій звершив освячення храму на честь Архістратига Михаїла. Церкву побудували замість захопленої п’ять років тому розкольниками. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на пресслужбу Тернопільської єпархії.

Митрополиту Сергію співслужили клірики Тернопільської та сусідніх єпархій, братія Свято-Успенської Почаївської Лаври та Свято-Духівського скиту.

У 2015 році відбулася незаконна перереєстрація храму, в якому молилися православна громада с.Башуки на чолі з настоятелем церкви на честь Архістратига Божого Михаїла. На адресу православних парафіян надходило багато погроз, проте жителі села відстояли в суді право на отримання земельної ділянки під будівництво нового храму. З Божою допомогою та завдяки небайдужим людям та благодійникам новий храм на честь Архістратига Божого Михаїла побудували.

Митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій після чину освячення і Божественної літургії звернувся до православної громади. Владика побажав віруючи й надалі берегти Христову істину, триматись святої канонічної Православної Церкви та жити згідно з заповідями Божими. «А Бог попіклується і про наше земне, а найголовніше – дасть нам вічну радість в Царстві Небесному», – додав архієрей.

Владика Сергій подякував благодійникам та усім небайдужим, хто долучився до возведення храму, а парафіяни передали їм в знак подяки символічні подарунки.

“Як велике Архангелове чудо ми сприймаємо сьогоднішню подію, – розповіла одна з активних парафіянок Лабунець Богдана. – Ми пережили дуже багато через те, що хотіли залишитись вірними канонічній Православній Церкві. Звичайно, переживали. Була поліція, але вона швидше покривала розкольників, які забрали в нас храм, замість того, щоб захищати наші законні права. Але Бог нас не залишив. Він послав нам мудрих священників, які на чолі з владикою Сергієм зберегли громаду в селі. Бог послав людей, які нас підтримали на самому початку – це Київська Митрополія, Почаївська лавра і Скит, а також благодійний фонд Фавор. Але найбільше долучився до будівництва нашої святині відомий український меценат Андрій Біба. Він через своїх представників ніби й сам особисто був з нами кожен день на будівництві”.

Нагадаємо храм Української Православної Церкви на честь Святого Архістратига Михаїла в селі Башуки, Кременецького району Тернопільської області розкольники за підтримки радикалів захопили 14 червня 2015 року. 20 жовтня 2018 року у с. Башуки відбулося закладення наріжного каменя нового храму на честь святого Архістратига Божого Михаїла. Чин закладки церкви звершив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій у співслужінні собору духовенства благочиння.

Використано фото фейсбук Благодійного фонду “Фавор”