Школяр із Тернополя Денис Коломийчук розповів цікаві подробиці про своє навчання в Канаді

Школяр із Тернополя Денис Коломийчук зараз вчиться за спеціальною програмою у канаді. Днями він надіслав у рідну Тернопільську спеціалізовану школу №5 із поглибленим вивченням іноземних мов листа про те, як триває його навчання.

В Україні зараз Різдвяні свята, в школярів ще канікули, а в мене вже почалися шкільні будні (до того я відпочивав 2 тижні). Перший семестр у мене закінчився 21 грудня. В останній тиждень навчання всі учні в Американських школах мають фінальні екзамени або проекти з кожного уроку. У мене було три екзамени і чотири проекти, які я мав зробити і здати під час того. Вчитися тут легко. Мої американські батьки деколи дивуються, як можна так багато часу приділяти навчанню (хоча тут, вибравши ті предмети, які мені цікаві, я отримую задоволення від навчання), та й, зрештою, порівняно з Україною, тут я набагато менше часу витрачаю, вивчаючи уроки. Дуже хочеться, щоб українські школярі також отримували задоволення від навчання і мали достатньо вільного часу після уроків.

В перший день моїх зимових канікул моя хост сім’я і я поїхали в Техас до родичів. Там ми відсвяткували Різдво, Новий рік. Різдво в Америці – це щось особливе, навкруги все яскраве, дуже багато ілюмінації, в кожному будинку ялинка, а під ялинкою ціла купа подарунків, загорнених в подарунковий папір, причому, для кожного члена сім’ї, хоча є одне «але» – немає снігу!

Зараз я вже в Колорадо, почався перший тиждень навчання другого семестру. На наступний семестр я собі вже вибрав уроки і це: Алгебра, Маркетинг, Програмування, Англійська мова, Китайська мова, Спортзал і вільний урок. Другий семестр у мене починається 7 січня, і від того часу, не буде ніяких канікул до весни. Я вже писав, що повинен волонтерити, окрім навчання в школі. Моя програма (World Link) вимагає по бажанню учнів брати 100 годин волонтерства за цілий навчальний рік, в мене зараз +-80 годин волонтерства. Також я багато чого навчився, і багато з ким познайомився під час допомоги іншим людям.

В нашій школі також існує дуже хороша традиція. Це називається “fundraising for Frederick High School”. В нас це виглядає так: «купи їжу в певному ресторані і 30% з тієї ціни піде на школу». З цим рестораном напередодні дирекція школи домовляється. В школі спочатку роздають флаєри і потім в певну годину школярі йдуть в відповідний ресторан, показують флаєр і ресторан зараховує 30% від суми, на яку учні купили їжу, на шкільний рахунок. Зрозуміло, що тоді школа отримує певні кошти, а ресторан – відвідувачів, і всі мають вигоду. Неподалік нашої Тернопільської школи є піцерія «Каштанова ресторація», яку учні нашої школи часто відвідують, а з такими флаєрами відвідували би ще частіше. Чому б нам не організувати схожий проект? Багато ще цікавого можна писати про Америку та життя американських школярів, але мушу щось залишити ще на мої наступні листи! Привідкрию лише завісу: цього місяця летимо з іншими студентами по обміну нашого штату та штату Техас в Каліфорнію на декілька днів. Думаю, там буде unforgettable time!!! Обов’язково ще напишу і розповім про Каліфорнію і додам фотозвіт!!! Щиро вітаю свій найкращий 10-А, на чолі з Іриною Ярославівною, весь педагогічний колектив п’ятої школи з Різдвяними святами!!!! Давайте будемо пам‘ятати: якщо ми не маємо Різдва у серці, ми не знайдемо його і під ялинкою. Христос народився! Славімо Його!

З повагою, Денис Коломийчук

High Frederick School Dacono, Colorado