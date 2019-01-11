У Тернополі зробили обов’язковим сортування сміття
На всіх подвір’ях має бути встановлено окремі контейнери для змішаних відходів, полімерів і скла.
Міська рада Тернополя внесла до правил благоустрою зміни, згідно з якими сортування сміття стає обов’язковим.
Відтепер на всіх подвір’ях будинків має бути встановлено контейнери для роздільного сортування сміття: змішані відходи, полімери, скло. Це стосується й багатоквартирних будинків зі сміттєпроводами.
Нові правила забороняють зберігати у квартирах екологічно шкідливі речовини і предмети.
Міськрада також заборонила паркувати транспорт на зелених зонах та мити автівки чи мотоцикли у подвір’ях, самовільно влаштовувати городи, встановлювати огорожі та спалювати сухе листя.