У Тернополі зробили обов’язковим сортування сміття

На всіх подвір’ях має бути встановлено окремі контейнери для змішаних відходів, полімерів і скла.

Міська рада Тернополя внесла до правил благоустрою зміни, згідно з якими сортування сміття стає обов’язковим.

Відтепер на всіх подвір’ях будинків має бути встановлено контейнери для роздільного сортування сміття: змішані відходи, полімери, скло. Це стосується й багатоквартирних будинків зі сміттєпроводами.

Нові правила забороняють зберігати у квартирах екологічно шкідливі речовини і предмети.

Міськрада також заборонила паркувати транспорт на зелених зонах та мити автівки чи мотоцикли у подвір’ях, самовільно влаштовувати городи, встановлювати огорожі та спалювати сухе листя.