Скількох юнаків відправлять до армії з Тернопільщини?

До лав Збройних сил в Тернопільській області планують відправити близько 500 юнаків.

На строкову військову службу призивають придатних для цього за станом здоров’я юнаків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Призовників до участі у операції Об’єднаних сил не залучають.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військкомату без поважних причин, несвоєчасне подання відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовників можуть притягти до адміністративної відповідальності. Порушників чекає штраф від 85 до 115 грн. За вчинене повторно правопорушення штраф складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. За неприбуття на відправку передбачена кримінальна відповідальність, а саме до трьох років позбавлення волі.