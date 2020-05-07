Скоро у Тернополі запрацює три ринки

Деякі тернопільські ринки готуються розпочати роботу в умовах карантину вже з 13 травня. Про це повідомляють у міській раді.

Ідеться про три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, зокрема, це:

• ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;

• ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);

• ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).

В даний час керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту: захисними екранами, забезпеченням засобів дезінфекції тощо.

ДОВІДКА. Відповідно до Постанови Головного санітарного лікаря України № 14, від 27.04.2020р. щодо протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках встановлено такі вимоги: наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців і відвідувачів на територію агропродовольчого ринку здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у т.ч. виготовленої самостійно) або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію агропродовольчого ринку диспансерів з антисептиками;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території агропродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунком один покупець на 10 м.кв. торгівельної площі ринку;

відстань між робочими місцями продавців складає не менше 3-х метрів, місця торгівлі обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця, вкінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території;

забезпечення постійного інформування відвідувачів агропродовольчого ринку щодо встановлення обмежень, яких необхідно дотримуватися щодо профілактики коронавірусної інфекції COVID-19;

агроподовольчим ринком забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.