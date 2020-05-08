Фото – з Instagram Ольги Ляхової

Нещодавно у всеукраїнських ЗМІ з’явився резонансний коментар дворазової чемпіонки ІІ Європейських ігор Ольги Ляхової, де вона стверджує, що спортсменам на Тернопіллі попри рекомендації Кабміну заборонили тренуватися віддалено.

Зокрема, в себе у «Фейсбуку» Ольга Ляхова апелює до нібито рекомендаційного листа начальника управління освіти Тернопільської ОДА Ольги Хоми:



«У Тернопільській області в Зборівському спорті біда. Через чиновника, – пише Ольга Ляхова. – Начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Хома (пряма мова – прим.), рекомендувала своїм листом: заборонити шкільним установам, включаючи спорт, займатися і тренуватися віддалено. А це означає, що тренери не можуть відправляти дітям домашні завдання по інтернету. А тренерів-викладачів переводять на дві третіх від голого окладу”.

Однак такі заходи не є в компетенції Ольги Хоми. У коментарі для сайту “Погляд” начальниця управління освіти облдержадміністрації розповіла, що листа такого змісту не було й близько.

Був лише лист щодо роз’яснень по оплаті праці в умовах карантину, який отримали всі райони області, а не тільки Зборівський, — зазначила Ольга Хома. — Тим паче, до спортивних установ управління освіти не має жодного відношення.

Схоже, проблема не в забороні дистанційного тренування, а в оплаті праці тренера ДЮСШ.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у 2013 році “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, чітко визначено, що дистанційне навчання можливе лише у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У цей перелік не потрапили дошкільні і позашкільні навчальні заклади, серед яких і ДЮСШ.

Як пояснив начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віталій Тріль, у статті 113-тій Кодексу про працю зазначено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Для заборони тренуватися чи тренувати віддалено в рамках дистанційного навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах нормативно-правових документів нема, — пояснив Віталій Тріль. — Є лист Міністерства молоді і спорту, яким чітко регламентуються умови оплати праці викладачів і тренерів. Відповідно до наказу Міністерства молоді і спорту від 23 вересня 2005р., коли в окремі дні чи місяці робота не відбувається в незалежних від працівника у сфері спорту причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови), його оплата здійснюється в ці дні з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації за умови, що цей працівник виконує іншу організаційну або методичну роботу. У навчальній програмі для ДЮСШ, затвердженій Міністерством сім’ї, молоді та спорту, чітко зазначено, що заняття у ДЮСШ проводяться, якщо є група з конкретною кількістю учнів. Але поряд є й карантинні обмеження для групових зібрань.

Чи зможе тренер проводити заняття дистанційно? Давайте подивимося правді в очі — ніяк. Адже як він коригуватиме правильність виконання вправ, що може вплинути на здоров’я учня, приміром? – риторично запитує Віталій Тріль.

До слова, уродженка міста Рубіжне на Луганщині Ольга Ляхова зараз живе і тренується в Кременчуку на Полтавщині та є студенткою Тернопільського національного економічного університету.